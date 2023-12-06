Записывал видео и боялся: подружка Кивы рассказала, чем экс-нардеп занимался в день смерти (фото)

Экс-нардеп Кива записывал пророссийские видео и пытался скрыть, где он это делает. Предполагают, что он погиб тогда, когда готовил очередной пост для соцсетей.

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Подружка Ильи Кивы поделилась некоторыми деталями его личной жизни во время проживания в гостинице в Подмосковье. По словам женщины, он беспокоился за свою жизнь. Поэтому действовал особым способом, когда ему было нужно записать очередное прокремлевское видео. О том, какие меры принимал экс-нардеп, осужденный заочно на 14 лет тюрьмы, написали в Telegram-канале Baza.

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В заметке указано, что женщина, имя которой не указали, пообщалась с российскими следователями, которые выясняют, кто убил Киву. При этом сообщила, что мужчина время от времени записывал видео, и тогда принимал определенные меры безопасности.

Илья Кива опасался, что по видео можно будет понять, где именно он находится. Поэтому, говорит его подружка, он выходил из номера, отходил от здания отеля и делал запись. При этом надеялся, что никто не поймет, где он находится.

Одна из версий, которую рассматривают следователи РФ, связана именно с видео. Предполагают, что Кива пошел в парк, чтобы сделать запись и загрузить ее в Telegram-канал.

Отметим, последний пост Кивы в Telegram был опубликован утром 6 декабря. Из природных примет на нем присутствует только елка.

Последняя публикация Ильи Кивы Фото: Скриншот

Однако Baza опубликовала ряд фото экс-нардепа. Мужчина сфотографирован на фоне желтых осенних листьев. Не известно, где и когда они сняты.

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Смерть Ильи Кивы — детали

Отметим, днем 6 декабря стало известно о возможной смерти украинского экс-нардепа и предателя Ильи Кивы. Со временем росСМИ обнародовали некоторые детали его гибели. В частности, рассказали, что его нашли окровавленным в снегу возле элитного гостиничного комплекса Подмосковья. Позже выяснилось, что мужчину застрелили.

На место событий прибыл представитель Следственного комитета РФ. Российские власти предполагают, что на Киву совершили покушение украинские спецслужбы. Тем временем в украинских соцсетях начали публиковать мемы, связанные с прошлой деятельностью экс-нардепа и тем, как сложилась его судьба. Например, создали фейковый отчет командования о событиях в Подмосковье, имитировали обращение ныне покойного экс-владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, вспоминали, как политик баллотировался в президенты.

Напоминаем, 6 декабря прогремел взрыв в центре Луганска: в соцсетях предполагали, что произошло покушение на местного коллаборанта. Позже в СБУ объяснили, что произошло. По словам украинских спецслужб, удалось ликвидировать предателя Олега Попова.