В РФ выдали уничтожение собственного ЗРК С-350 за украинский ОТРК "Гром-2" (фото)

В российских телеграм-каналах сделали скриншот с украинского видео, где уничтожается FPV-дроном пусковая установка С-350, но они ее выдали за ОТРК "Гром-2". Однако ракетный комплекс еще не приобрел боевую способность, указывают журналисты.

Украинские военные с помощью FPV-дрона впервые уничтожили российскую пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-350. Однако российским телеграм-каналам это не помешало выдать поражение ЗРК за украинский ОТРК "Гром-2". Об этом сообщает Defense Express.

Российские телеграм-каналы распространили кадр с видео украинского дрона и выдали его как первое поражение "в зоне СВО" оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Сейчас большинство каналов уже удалили сообщение из-за очевидного ляпа. На кадре заметно название "Rusor*z NGU 8485", что прямо свидетельствует о принадлежности БПЛА украинскому подразделению.

Скриншот российского телеграм-канала "Милитарист" Фото: скриншот

Также авторы отмечают, что в открытом доступе есть информация только о разработке "Гром-2". Говорить о том, что ракетный комплекс уже готов к оперативному развертыванию — рано. По состоянию на начало ноября 2023 года в Генштабе бригадный генерал Сергей Баранов заявил, что "Гром" существует и совершенствуется. Но летом готовность оценивалась на уровне 65-70%. Завершение работ требовало около 500 млн долларов.

Вместе с тем несмотря на факты того, что "Гром-2" еще не существует в боевой версии, в Минобороны РФ регулярно рапортуют о "перехвате" баллистических ракет.

Напомним, 2 октября в РФ заявили о перехвате сразу 7 ракет "Гром-2", который официально еще не разработали.

5 декабря волонтер Сергей Стерненко заявил, что РФ заказывает десятки тысяч FPV-дронов с тепловизионными камерами.