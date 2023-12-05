"Десятки тысяч": РФ заказывает в Китае тепловизионные FPV-дроны, — Стерненко

Украине нужны средства радиоэлектронной борьбы с возможностью быстрой смены диапазона рабочих частот. Волонтер Сергей Стерненко считает, что ВСУ нужен "целый комплекс мер по FPV".

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Российская Федерация заказывает тепловизионные FPV-дроны в Китае. Об этом сообщил украинский волонтер Сергей Стерненко в Telegram.

"Россияне заказывают десятки тысяч тепловизионных FPV в Китае. Мы владеем точной и достоверной информацией по этому поводу", — сказал Сергей Стерненко.

Он отметил, что подобные новости должны побудить Украину не только наращивать свои поставки и производство беспилотных летательных аппаратов, но и активнее заняться средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам Стерненко, средства РЭБ должны быть с возможностью быстрой смены диапазона рабочих частот, ведь FPV-дроны сложно подавать. Поэтому, когда украинцы решат подавить БПЛА, враг сменит чистоту.

"Нам нужен целый комплекс мероприятий по FPV: от производства и поставок, поиска новых решений, до организационно-структурных в войске со своей доктриной применения этого типа дронов", — добавил Сергей Стерненко.

Напомним, 1 декабря в росСМИ рассказали, что в Российской Федерации на каждом специализированном предприятии в среднем выпускают по 2,5 тысячи FPV-дронов в месяц. Журналисты рассказали, что за несколько месяцев производство может увеличиться до 25 тысяч штук, в результате ВС РФ будут иметь по 1,1 миллиона БПЛА в месяц.

16 ноября специалист по радиосвязи, электронике и радиоэлектронной борьбе Сергей (Флеш) Бескрестнов рассказал, что оккупанты начали применять FPV-дроны в темное время суток. Для этого враг устанавливает на них камеры ночного видения.