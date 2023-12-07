Прикрывает ПВО: новейший корабль РФ "Циклон" не может запускать ракеты "Калибр" (видео)

По словам спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, россияне хотели принять на вооружение шесть таких кораблей, но план провалился из-за того, что судно, предназначенное запускать крылатые ракеты, оказалось неспособным это сделать.

В Черном море вблизи оккупированного Севастополя, что в Крыму, находится новейший корабль российского Черноморского флота "Циклон" проекта "Каракурт". Он предназначен для запуска ракет "Калибр", однако до сих пор ни разу не участвовал в пусках. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, "Циклон" даже не производил пусков ракет во время испытаний.

Малый ракетный корабль "Циклон" проекта "Каракурт" является новейшим судном, которое оккупанты взяли в состав флота. В общей сложности россияне планировали передать 6 единиц на вооружение, но из-за проблем с запуском ракет "Калибр" этот план был отложен.

"Ни разу, даже во время испытаний, так и не запустил. Его сейчас используют как единицу, осуществляющую прикрытие противовоздушной обороны. Это вызывает удивление, но однако – ситуация такова", – сообщил Плетенчук.

При этом спикер отметил, что после успешных атак украинских защитников на Черноморский флот России в оккупированном Крыму россияне начали базировать свои ракетоносители в Новороссийске. Однако ракеты "Калибр" могут храниться и на полуострове. За зарядку этих ракет вблизи Крыма отвечает судно "Адмирал Макаров".

Корабль "Циклон" — что о нем известно

"Циклон" — это первый корабль проекта 22800 "Каракурт" России в Черном море и четвертый проект на всех флотах оккупантов. Он отличается от остальных судов собственной системой ЗРК.

Впервые оккупанты вывели ракетоноситель "Циклон" в Черном море 22 августа 2023 года. Тогда в ОК "Юг" подчеркнули, что корабль может быть снаряжен 8 ракетами типа "Калибр".

Плетенчук объяснял, что этот корабль не проходил никаких испытаний. Он отмечал, что "Циклон" разрабатывали специально для пусков "Калибров", но он не умеет их запускать.

Напомним, СМИ писали, что престиж российского флота пострадал после уничтожения наземными ракетами флагмана "Москва", который считается самым большим военным кораблем, потерянным в бою со времен Второй мировой войны.