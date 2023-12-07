60% имеют боевой опыт: в Британии рассказали особенности набора в Академию Генштаба РФ

Большинство офицеров, как предполагают аналитики, могли получить опыт во время боевых действий в Украине и Сирии. Студенты Академии, как правило, имеют звание от майора до генерал-майора.

Академия Генерального штаба Российской Федерации 1 декабря начала новый набор офицеров. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

По информации Министерства обороны России, якобы более 60% поступающих имеют боевой опыт. В британской разведке считают, что большинство офицеров могли получить боевой опыт во время полномасштабной войны в Украине, которая началась в 2022 году.

В оборонном ведомстве Британии рассказали, что студенты академии, как правило, имеют звание от майора до генерал-майора, кроме этого, они имеют потенциал для получения высшего звания в командном составе.

Большая часть некоторых специалистов, в частности пилотов, участвует в операциях в Сирии и войне в Украине, поэтому среди этого кадрового состава российских офицеров среднего уровня наблюдается наибольший боевой опыт.

"В ближайшие годы это поколение, вероятно, будет оказывать большое влияние на будущее направление российской армии и на то, будет ли она использовать уроки, усвоенные из войны в Украине", — добавили в Минобороны Британии.

Напомним, 6 декабря представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Россия может вернуться к вопросу новой волны публичной мобилизации после президентских выборов. Он отметил, что в Украине воюют более 450 тысяч военных РФ.

В тот же день в СМИ рассказали, что в ВС РФ повторно отправляют на фронт раненых солдат, которые получили инвалидность, однако еще способны держать в руках ружье. В частности, россиян не лечат и не демобилизуют.