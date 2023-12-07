Цифровизация поля боя: в США разрабатывают новую разведывательную систему TITAN

Система должна будет интегрировать в себя такие источники наблюдения, как радары, самолеты, БПЛА и спутники. После выявления целей средства огневого поражения благодаря TITAN моментально будут получать координаты для нанесения ударов.

Армия США рассчитывает выбрать единого поставщика системы управления боевыми действиями Tactical Intelligence Targeting Access Node или TITAN после чего приступит к приемочными испытаниями, направленными на оценку технических характеристик. Об этом 6 декабря сообщили обозреватели Defence News.

TITAN — это наземная разведывательная система, призванная помочь армии подключить датчики сбора данных к стрелкам в полевых условиях для поддержки передового целеуказания за пределами линии видимости.

Фактически TITAN является американским проектом по цифровизации поля боя. Система будет интегрировать в себя все источники наблюдения — радары, самолеты, БПЛА, спутники и т.д. При этом TITAN будет обеспечивать мгновенное выявление целей и передачу данных средствам огневого поражения, которые в режиме реального времени будут наносить удары по указанным координатам. Существует мнение, что одним из ключевых элементов системы будут технологии искусственного интеллекта.

Кто разрабатывает систему

В 2021 году компании RTX и Palantir получили заказ на разработку системы, а год спустя обе компании получили по 36 млн долларов на создание прототипов.

Всего армейцам предложили два варианта — базовый и усовершенствованный. Базовый вариант будет устанавливаться на армейскую легкую тактическую машину Joint Light Tactical Vehicle и не будет иметь пакета космической связи. Усовершенствованный будет интегрирован в тактические грузовики, такие как M1083 из семейства средних тактических машин, и будет иметь возможность получать данные с датчиков космических систем.

Как рассказал руководитель программы по разведке и радиоэлектронной борьбе бригадный генерал Эд Баркер, к 2026 году выбранный прототип будет развернут в армейском подразделении, которое ознакомится с системой и предоставит отзывы о возможных изменениях.

"Выбранный поставщик будет дорабатывать свой прототип, используя больше точек соприкосновения с военными", — отметил генерал.

Напомним, в Украине разработали тактическую систему по координации бойцов и техники на поле боя. Фокус выяснял особенности одной из таких систем — ComBat Vision.