По словам журналистов, Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтону нужно перестать помогать Украине, ведь она и так якобы получила слишком много ресурсов Запада.

Глава внешней разведки России Сергей Нарышкин призвал Соединенные Штаты Америки прекратить поддержку Украины. Он пригрозил Вашингтону "вторым Вьетнамом", о чем пишет издание Reuters.

По словам журналистов, Запад предоставил Украине более 246 миллиардов долларов в виде финансовой помощи и вооружений. Нарышкин же назвал Украину "черной дырой", которая выкачивает все больше ресурсов.

"В конечном итоге США рискуют создать "второй Вьетнам", и каждой новой американской администрации придется попытаться с этим справляться", — написал Нарышкин в статье для журнала СВР "Оперативник разведки".

Издание отметило, что война во Вьетнаме, по сути, была одним из конфликтов времен "Холодной войны" между Востоком и Западом, в котором Соединенные Штаты сражались вместе с силами Южного Вьетнама против севера, поддерживаемого коммунистическими Китаем и Советским Союзом. В 1975 году война окончилась победой коммунистических сил.

Напомним, что президент США Джо Байден публично обратился к Конгрессу. По мнению американского лидера, когда Путин оккупирует Украину, он двинется дальше. В этом случае, прогнозирует политик, возможна атака на страну-члена НАТО. Наступит момент, когда американские солдаты будут вынуждены воевать против российских.

Однако законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине в сфере безопасности, был заблокирован в Сенате. Причиной блокировки закона стала позиция представителей республиканской партии, которые настаивают на более жестких мерах по контролю над иммиграцией на границе США с Мексикой.