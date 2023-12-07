"Спокойствие и твердость": Данилов отреагировал на голосование в США за помощь Украине

По словам спикера СНБО, несмотря на то, кто, где и как проголосовал, Киев продолжит отстаивать свою независимость и освобождать территории. Это будет продолжаться до тех пор, пока не удастся остановить Россию.

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Украина продолжит защищать свою свободу и независимость, несмотря на решения, которые могут принимать или не принимать на Западе. Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) 7 декабря.

По его словам, необходимо сейчас сохранять "спокойствие и твердость", так как украинские военные продолжат освобождать территории и никто не оставит Российской Федерации захваченные территории.

"В независимости от того, кто, где и как проголосовал в любой стране мира мы не прекратим защищать наше государство, мы не откажемся ни от одного клочка нашей земли и не простим ни одного убитого или искалеченного. Мы сосредоточимся, сделаем выводы, перезарядим оружие и будем дальше уничтожать российское чудовище", — заявил Алексей Данилов.

Алексей Данилов заявил, что Украина продолжит бороться за свои территории Фото: Скриншот

Отдельно секретарь СНБО отметил, что каждый тяжелый день становится уроком для Украины, ведь испытания заставляют не только повзрослеть, но и стать более крепкими.

Сейчас вновь главным приоритетом в мире становится сила, несмотря на скоропостижный прогресс, который фиксировался последние десятилетия. В связи с этим, отметил Алексей Данилов, украинские военные продолжат обеспечивать безопасность.

"Силы обороны Украины есть и остаются нашим лучшим гарантом безопасности, надежной страховкой от угрозы стать заложниками изменчивой политической конъюнктуры и невыполнения взятых международных обязательств по безопасности", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, 7 декабря сообщалось, что Сенат США заблокировал помощь Украине. По данным журналистов, в республиканской партии не поддержали законопроект о помощи Киеву, так как из него были исключены более жесткие меры по контролю над иммиграцией на границе США с Мексикой.

Президент Джо Байден назвал провал голосования за помощь Украине политическим шантажом. В свою очередь посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, ссылаясь на слова сенаторов, что двухпартийная поддержка Киева будет продолжена.