При неизвестных обстоятельствах военный Росгвардии погиб на полигоне под Рязанью

Инцидент произошел в селе Дубровичи, рассказали в Следственном комитете. Также пострадали двое российских военных — они получили ранения.

7 декабря в селе Дубровичи Рязанской области (Российская Федерация) во время стрельб на военном полигоне погиб сотрудник регионального управления Росгвардии, еще двое получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области в Telegram.

"7 декабря 2023 года в следственное управление СК России по Рязанской области поступила информация о происшествии во время стрельб на полигоне в с. Дубровичи Рязанского района, в результате чего один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения", — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты выехали на место инцидента для проведения неотложных процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 7 декабря российский Telegram-канал сообщил, что 6 декабря во время массированного обстрела Донецка снаряд попал в резервуар с топливом, в результате чего возник пожар, который перекинулся на место расположения российских военных. В результате инцидента погибло 26 российских боевиков, еще 31 — получили ранения. По данным оккупантов, россиян перебросили в Донецк из Ростовской области, их планировали отправить на штурм Авдеевки.

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