Собрались атаковать: эксперт предположил, почему у ВС РФ появилось так много генералов

В России лично президент подписывает указ о повышении до звания генерала. Польский аналитик выяснял, с чем связано рекордное количество таких повышений в 2023 году, подписанных Путиным.

В российской армии всегда было немалое количество генералов и эта практика сохраняется и в настоящее время. С учетом того, что в ВС РФ и других силовых структурах повышения до генерала осуществляются по усмотрению президента в нынешней ситуации войны с Украиной именно за генеральскими повышениями в РФ стоит следить особенно внимательно. Об этом пишет обозреватель Ярослав Цислак в материале Defence 24.

Автор публикации обратил внимание на указ Владимира Путина № 932 от 6 декабря, в котором он повысил в званиях:

восемь генерал-лейтенантов;

один вице-адмирал;

20 генерал-майоров;

четыре контр-адмирала.

Были также повышения и за пределами Минобороны РФ. Например, в Росгвардии:

шесть генерал-лейтенантов;

семь генерал-майоров;

два генерал-лейтенанта полиции;

два генерал-майора получили повышение.

А во внутренних войсках: три генерал-лейтенанта и четыре генерала-майора внутренней службы.

"Определить количество повышений в 2022 году сложнее, поскольку вскоре после агрессии против Украины россияне скрыли часть информации. Известно по крайней мере о 81 повышении в звании, но истинное число, вероятно, колеблется около 90", — пишет эксперт.

По его словам, в 2023 году было рекордное количество повышений до высоких званий. Причина этому, считает Цислак, в продолжающейся войне в Украине, а также в организационном росте российской армии.

Между тем следует учитывать количество погибших офицеров генеральского звания и тех, кто ушел в отставку. Но выяснить сколько ВС РФ их потеряли на войне весьма проблематично, так как россияне не сообщают о генеральских повышениях.

Эксперт задается вопросом, может ли такое количество генералитета в РФ свидетельствовать о новом наступлении оккупантов в Украине? По его мнению, на данный момент возможность каких-либо переговоров по разрешению этого конфликта равна нулю.

"Похоже, что Кремль все еще сосредоточен на решении проблемы "специальной военной операции". Не похоже, что российские власти довольны текущей ситуацией на линии фронта. Россияне выбирают между сохранением нынешнего статус-кво и новой масштабной атакой, но связана ли недавняя волна генеральских повышений с такими планами, мы пока не знаем", — подытожил Цислак.

Ранее сообщалось, что по словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, российские захватчики на некоторых участках начали имитировать атаки. Противник хочет показать ситуацию лучше, чем она есть на самом деле.