Мобилизация: в Украине за подписание контракта с ВСУ предлагают выплачивать деньги, — СМИ

Пока неизвестно, какое количество мужчин удалось мобилизовать с помощью добровольного рекрутинга. Для налаживания процедуры по вручению повесток представителям ТЦК и СП могут предоставить новые полномочия, рассказали журналисты.

В Украине предлагают финансовые выплаты военнообязанным гражданам за добровольное подписание контракта с ВСУ. Об этом сообщило издание "BBC News Украина".

Журналисты отметили, что финансовыми выплатами власти хотят стимулировать приток добровольцев в ВСУ.

"По идее Минобороны, в случае добровольного подписания контракта с ВСУ на имя гражданина банк сразу же будет открывать карточку, на которой будет определенная сумма — ориентировочно до 50 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

В СМИ отметили, что этот проект начали частично реализовывать за счет местных бюджетов. В конце ноября Одесский городской совет утвердил возможность выплаты денежной помощи мобилизованным гражданам в размере 20 тысяч гривен. Однако объем средств заложен только на тысячу добровольцев в 2024 году. Кроме этого, в Киеве ввели выплаты по 30 тысяч военнообязанным, которые добровольно пойдут в ВСУ.

Издание отметило, что для продвижения идей по добровольному рекрутингу Минобороны начало широкую промо кампанию. Пока неизвестно количество лиц, которых удалось мобилизовать таким образом. Журналисты ознакомились с предварительным мобилизационным планом, который указывает на то, что акцент будут делать "на расширении привычной "принудительной" мобилизации". Для этого представителям ТЦК и СП могут предоставить новые полномочия, в результате чего это может позволить эффективнее наладить процедуру вручения повестки, задержания и отправки гражданина в военкомат.

Напомним, 7 декабря городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице будут выплачивать дополнительные средства мобилизованным в ВСУ жителям. Власти выделят 10 миллионов гривен на 2023 год, тогда как на следующий в бюджет заложат — 50 миллионов.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины запустило новый проект призыва военнообязанных в армию. В частности, состоялось сотрудничество с рекрутинговыми компаниями, в результате чего мобилизация граждан будет происходить добровольно и в обход ТЦК и СП. Благодаря рекрутингу в ряды ВСУ привлекут узкопрофильных специалистов, которых сложно найти из-за мобилизации.