Международная помощь Украине значительно сократилась в последние месяцы, — Bild

По словам журналистов, с августа по октябрь партнеры пообещали передать Украине 2,11 млрд евро. Это почти в десять раз меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В последние месяцы международная поддержка Украины значительно сократилась. Об этом пишет издание Bild.

По словам журналистов, Институт мировой экономики в Киле подсчитал, что с августа по октябрь партнеры пообещали передать Украине 2,11 млрд евро. Это почти в десять раз меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Издание пишет, что финансовая поддержка Украины опустилась на самый низкий уровень с момента начала полномасштабного вторжения РФ.

"Наши цифры подтверждают впечатление, что сторонники стали более нерешительными в последние месяцы", — заявил Кристоф Требеш, руководитель группы Ukraine Support Tracker.

Он также отметил, что Украина становится зависимой от небольшого количества больших партнеров. Например, Германии или Соединенных Штатов Америки.

Сообщается, что масштабные пакеты поддержки Украины обсуждаются и в Евросоюзе, и в США, однако процесс их принятия сталкивается с политической оппозицией.

Требеш отметил, что сейчас Украина может только надеяться, что ЕС наконец примет давно объявленный пакет помощи в 50 миллиардов евро, так как помощь от США находится в неопределенном состоянии.

Аналитик заявил, что дальнейшая задержка только укрепит позиции России.

Напомним, что политолог Игорь Рейтерович рассказал о ситуации с поддержкой Украины со стороны США. По его словам, тяжелая ситуация в парламентской среде США связана с предстоящими президентскими выборами, но не помочь Израилю республиканцы не решатся.