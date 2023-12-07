В Раде заявили, что без помощи США уже в январе могут возникнуть проблемы с соцвыплатами

По словам журналистов, в начале следующего года правительство может столкнуться с нехваткой 20 млрд гривен на социальные расходы.

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Если в Конгрессе США не согласуют финансовую помощь Киеву, то уже в январе 2024 года начнутся проблемы с социальными выплатами в Украине. Об этом в комментарии изданию Forbes сообщила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.

По ее словам, начнутся проблемы с выплатами в социальной и гуманитарной сферах. Она не уточнила о каких объемах идет речь. Однако отметила, что Кабинет министров будет вынужден пытаться привлечь больше денег в бюджет на внутреннем долговом рынке.

Кроме того, еще один народный депутат от партии "Слуга народа" на условиях анонимности заявил, что в начале следующего года правительство может столкнуться с нехваткой 20 млрд гривен на социальные расходы.

Также в материале говорится, что одной из опций может быть вариант с печатаньем гривны, хотя он и не желателен.

Напомним, 6 декабря законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине в сфере безопасности, был заблокирован в Сенате США. Причиной блокировки закона стала позиция представителей республиканской партии, которые настаивают на более жестких мерах по контролю над иммиграцией на границе США с Мексикой.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден призвал Конгресс продолжать помогать Украине. По мнению журналистов, замечания президента отражают его последнее предупреждение о необходимости довести запрос на экстренное финансирование для Киева до финишной черты.