"Революция в сфере ПВО": что Украине даст совместный с США проект FrankenSAM (видео)

Военный эксперт Иван Киричевский рассказал, что Пентагон передал Украине технологий на сотни миллионов долларов. В будущем они помогут полностью защитить крупные города.

США передают Украине технологии FrankenSAM для обновления советских комплексов ПВО, которые могут в будущем защитить несколько крупных городов. Об этом 7 декабря в эфире телекалана "Эспрессо" заявил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

"Проект FrankenSAM предусматривает адаптацию советских зенитно-ракетных комплексов и ракет, которые могли уже закончиться, под американские ракеты, которых может быть вполне достаточно", — объяснил он.

Эксперт привел пример, что таким образом адаптируют комплексы "Бук" под ракеты AIM-7.

"Возможно, они имеют немножко худшие характеристики, чем советские ракеты, но зато они есть", — подчеркнул Киричевский.

По его словам, с помощью AIM-7 можно сбивать "Шахеды", крылатые ракеты и воздушные цели вблизи линии фронта.

Эксперт рассказал, что иметь пусковые установки — недостаточно. Вооружение нужно еще обслуживать.

"И именно для этого Пентагон и передал эти технологии", — пояснил Киричевский.

Он подчеркнул, что в рамках FrankenSAM США передают Украине технологий на десятки, а, возможно, и сотни миллионов долларов.

"Проект FrankenSAM — это в принципе революция в сфере противовоздушной обороны. Потому что серийную адаптацию американских ракет под советские комплексы не делал никто, были только отдельные точечные проекты в восточноевропейских странах, которые не были реализованы", — отметил эксперт.

В то же время Украина, по его словам, такой проект уже реализовала и вскоре будет иметь структуру для обслуживания советских комплексов. Киричевский предположил, что в будущем это поможет полностью защитить от атак несколько крупнейших городов.

Напомним, проект FrankenSAM появился еще в конце прошлого года. Украина обратилась к американским партнерам с просьбой помочь найти ракеты для комплексов "Бук". Специалисты решили, что легче будет модернизировать технику под снаряды натовского образца.

6 декабря в Белом доме сообщили, что Пентагон и промышленные партнеры США передали Украине техническую документацию, чтобы производить системы ПВО FrankenSAM. По данным Defence Express, речь идет о трех проектах — адаптация "Буков" под ракеты AIM-9M Sidewinder и RIM-7 Sea Sparrow, а также гибрид установок Patriot и отечественных РЛС.