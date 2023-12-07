ЕС просит Китай предотвратить попытки РФ подрывать влияние санкций, — Politico

Китайское государственное агентство "Синьхуа" не сообщило, как Си Цзиньпин отреагировал на указанные предупреждения. В то же время он сказал, что обе стороны должны "усилить взаимопонимание и должным образом урегулировать разногласия посредством конструктивного диалога".

Глава Европейского совета Шарль Мишель в четверг, 7 декабря, призвал китайского лидера Си Цзиньпина немедленно разобраться со "списком компаний", вовлеченных в поставки России товаров двойного назначения. Об этом сообщает Politico.

Он отметил, что страны ЕС вскоре обсудят, вводить ли санкции против этих субъектов хозяйствования.

В издании добавили, что около 13 компаний, расположенных в Китае, находятся в поле зрения ЕС, поскольку блок стремится усилить борьбу с утечкой товаров двойного назначения, экспортируемых в Россию. При отсутствии адекватных гарантий со стороны Пекина лидеры ЕС, которые собираются на следующей неделе в Брюсселе, могут назвать эти компании.

"Мы определили список компаний, которые, вероятно, играют роль в обходе наших санкций, и, учитывая возможность ... во время саммита, мы соглашаемся, что важно углубиться в детали. Мы искренне надеемся, что сегодня нас услышат, и тогда Китай введет соответствующие меры", — говорит Мишель.

Кроме того, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обратилась к Си Цзиньпину с просьбой "предотвратить любые попытки России подорвать влияние санкций".

Как отреагировал Си Цзиньпин

По словам журналистов, государственное агентство "Синьхуа" не сообщило, как китайский лидер отреагировал на указанные предупреждения.

В то же время он сказал, что обе стороны должны "усилить взаимопонимание и должным образом урегулировать разногласия посредством конструктивного диалога".

РФ наладила поставки китайских БПЛА

Напомним, ранее американский Институт Роберта Лансинга (RLI) сообщил, что несмотря на санкции и вопреки официальной позиции Пекина, Россия продолжает поставлять из Китая комплектующие и военную технику.

По информации аналитиков, вероятно для таких закупок использует свои каналы в военной разведке. Так, одна из китайских компаний, а именно Shandong Buyun Aviation Technology Co, Ltd, планирует доставить в РФ тысячу беспилотников.

Заказ сделала гонконгская торговая компания SGGI Limited.

Отмечается, что она же и занимается логистическими вопросами по доставке БПЛА из Китая в Россию. В сообщении говорится, что эта компания предположительно связана с российской разведкой.

Напомним, в начале февраля этого года СМИ сообщали, что Китай ведет переговоры с Россией о поставках дронов ZT-180. Тогда говорилось, что китайская компания по заказу РФ изготовит 100 таких БПЛА.

Также недавно иностранные журналисты писали, что Россия совершенствует свои беспилотники. В частности, они создают БПЛА из углеродного волокна, что позволяет поглощать радиолокационные сигналы.