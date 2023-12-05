Аналог иранского "Шахеда": РФ наладила поставки китайских БПЛА вопреки позиции Пекина

По информации Института Роберта Лансинга, Россия получит от китайской компании тысячу дронов, которые станут дешевым аналогом иранского "Шахеда". Доставкой беспилотников в РФ будет заниматься гонконгская компания через Казахстан.

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Несмотря на санкции и вопреки официальной позиции Пекина, Россия продолжает поставлять из Китая комплектующие и военную технику. Об этом пишет американский Институт Роберта Лансинга (RLI).

По информации аналитиков, вероятно для таких закупок использует свои каналы в военной разведке. Так, одна из китайских компаний, а именно Shandong Buyun Aviation Technology Co, Ltd, планирует доставить в РФ тысячу беспилотников.

Заказ сделала гонконгская торговая компания SGGI Limited. Отмечается, что она же и занимается логистическими вопросами по доставке БПЛА из Китая в Россию. В сообщении говорится, что эта компания предположительно связана с российской разведкой.

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Доставляться беспилотники будут в разобранном виде, каждый будет в отдельных кейсах. Сначала они будут направляться в Казахстан, после чего их отправят в Россию.

В RLI говорят, что Казахстан не препятствует России обходить санкции с помощью третьих стран. Поэтому это может свидетельствовать, что Астана сознательно нарушает санкционный режим и вероятно, что россияне проникли в систему принятия решений в стране.

Сообщается, что доставить беспилотники в Россию должны в апреле. Предположительно речь идет о модели БПЛА ZT-180, который практически идентичен иранскому беспилотнику Shahed-136. Скорее всего, новые беспилотники РФ будут использовать в войне с Украиной. Китайский БПЛА может нести заряд весом 35-50 кг и долетать на примерно такие же расстояния, как и иранские "Шахеды".

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Параметры китайского и иранского дронов очень похожи. Аналитики говорят, что это вероятно свидетельствует о предоставлении Китаю иранских технологий. В частности, это позволит Москве закупать идентичные беспилотники, впрочем по более низкой стоимости.

В американском Институте Роберта Лансинга не могут сказать, знают ли об этой поставке беспилотников власти Китая. Предположительно, что Россия сама вышла напрямую на производителя Bingo. Уточняется, что еще в начале года были признаки того, что китайская компания планирует сотрудничать с Россией и изготавливать для нее до 100 беспилотников в месяц. Однако такие поставки могут повлиять на переговоры между США и Китаем.

Напомним, в начале февраля этого года СМИ сообщали, что Китай ведет переговоры с Россией о поставках дронов ZT-180. Тогда говорилось, что китайская компания по заказу РФ изготовит 100 таких БПЛА.

Также недавно иностранные журналисты писали, что Россия совершенствует свои беспилотники. В частности, они создают БПЛА из углеродного волокна, что позволяет поглощать радиолокационные сигналы.