Финляндия поставила в Россию 3500 дронов на два млн евро, — расследование

Финская таможня сообщила, что так экспортировали и технику для борьбы с БПЛА. По документам, это была транзитная поставка в Казахстан, но антидроны оставались в РФ.

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Власти Финляндии инициировали уголовное разбирательство по подозрению в поставке в Россию в обход санкций товаров общей стоимостью более трех млн евро. Среди прочего, РФ могла получить из страны, входящей в блок НАТО, порядка 3500 БПЛА на два миллиона. Экспортные документы оформлялись для поставок в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба финской таможни.

Отмечается, что санкции обходили посредством сети компаний, которыми управляли из РФ. Две организации в Финляндии оформляли экспортные документы для беспилотников и электронных комплектующих, которые на бумаге должны были попасть в Казахстан. Но, как выяснила таможня Финляндии, на деле их отправляли получателям из России.

В числе прочего, так экспортировали и технику для борьбы с БПЛА. Речь шла о транзитной поставке через Россию. По документам, адресатами тоже были лица из Казахстана, но антидроны оставались в РФ.

В ходе расследования взяли под стражу одного человека, пять числятся подозреваемыми. Таможня не сообщает данных о подозреваемых, равно и другие сведения, относящиеся к этому делу.

Расследование проводили с участием ведомств Великобритании, США и Нидерландов, а также Европейского полицейского агентства Европол.

Напомним, что для борьбы с дронами Shahed Украине поставили британские управляемые ракеты Martlet.

Также сообщалось, что WP раскрыл подробности подготовки к летнему наступлению ВСУ.