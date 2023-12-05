Фінляндія поставила в Росію 3500 дронів на два млн євро, — розслідування

Фінська митниця повідомила, що так експортували й техніку для боротьби з БПЛА. За документами, це була транзитне постачання до Казахстану, але антидрони залишалися у РФ.

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Влада Фінляндії ініціювала кримінальне розслідування за підозрою в постачанні в Росію в обхід санкцій товарів загальною вартістю понад три млн євро. Серед іншого, РФ могла отримати з країни, що входить до блоку НАТО, близько 3500 БПЛА на два мільйони. Експортні документи оформляли для постачання у Казахстан. Про це повідомила пресслужба фінської митниці.

Зазначається, що санкції обходили за допомогою мережі компаній, якими управляли з РФ. Дві організації у Фінляндії оформляли експортні документи для безпілотників та електронних комплектуючих, які на папері мали потрапити до Казахстану. Але, як з'ясувала митниця Фінляндії, насправді їх відправляли одержувачам із Росії.

Серед іншого, так експортували й техніку для боротьби з БПЛА. Йшлося про транзитне постачання через Росію. За документами, адресатами теж були особи з Казахстану, але антидрони залишалися у РФ.

Під час розслідування взяли під варту одну людину, п'ятьох вважають підозрюваними. Митниця не повідомляє даних про підозрюваних, так само як і інших відомостей, що стосуються цієї справи.

Розслідування проводили за участю відомств Великої Британії, США та Нідерландів, а також Європейського поліцейського агентства Європол.

Нагадаємо, що для боротьби з дронами Shahed Україні поставили британські керовані ракети Martlet.

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