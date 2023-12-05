Аналог іранського "Шахеда": РФ налагодила постачання китайських БПЛА всупереч позиції Пекіна

За інформацією Інституту Роберта Лансінга, Росія отримає від китайської компанії тисячу дронів, які стануть дешевим аналогом іранського "Шахеда". Доставкою безпілотників у РФ займатиметься гонконгська компанія через Казахстан.

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Попри санкції та всупереч офіційної позиції Пекіна, Росія продовжує постачати з Китаю комплектуючі та військову техніку. Про це пише американський Інститут Роберта Лансінга (RLI).

За інформацією аналітиків, імовірно для таких закупівель використовує свої канали у воєнній розвідці. Так, одна з китайських компаній, а саме Shandong Buyun Aviation Technology Co, Ltd, планує доставити до РФ тисячу безпілотників.

Замовлення зробила гонконгська торгова компанія SGGI Limited. Зазначається, що вона ж і займається логістичними питаннями щодо доставки БПЛА з Китаю до Росії. У повідомленні йдеться, що ця компанія імовірно пов’язана із російською розвідкою.

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Доставлятимуться безпілотники у розібраному вигляді, кожен буде в окремих кейсах. Спочатку вони прямуватимуть до Казахстану, після чого їх відправлять до Росії.

У RLI кажуть, що Казахстан не перешкоджає Росії обходити санкції за допомогою третіх країн. Відтак це може свідчити, що Астана свідомо порушує санкційний режим та імовірно, що росіяни проникли у систему прийняття рішень в країні.

Повідомляється, що доставити безпілотники до Росії повинні у квітні. Імовірно йдеться про моделі БПЛА ZT-180, який є практично ідентичний до іранського безпілотника Shahed-136. Швидше за все, нові безпілотники РФ використовуватимуть у війні з Україною. Китайський БПЛА може нести заряд вагою 35-50 кг та долітати на приблизно такі ж відстані, як і іранські "Шахеди".

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Параметри китайського та іранського дронів є дуже схожими. Аналітики кажуть, що це може свідчити про надання Китаю іранських технологій. Зокрема, це дозволить Москві закуповувати ідентичні безпілотники, втім за нижчою вартістю.

В американському Інституті Роберта Лансінга не можуть сказати, чи знає про цю поставку безпілотників влада Китаю. Імовірно, що Росія сама вийшла безпосередньо на виробника Bingo. Уточнюється, що ще на початку року були ознаки того, що китайська компанія планує співпрацювати з Росією та виготовляти для неї до 100 безпілотників в місяць. Однак такі поставки можуть вплинути на переговори між США та Китаєм.

Нагадаємо, на початку лютого цього року ЗМІ повідомляли, що Китай веде переговори з Росією щодо постачання дронів ZT-180. Тоді йшлося, що китайська компанія на замовлення РФ виготовить 100 таких БПЛА.

Також нещодавно іноземні журналісти писали, що Росія удосконалює свої безпілотники. Зокрема, вони створюють БПЛА з вуглецевого волокна, що дозволяє поглинати радіолокаційні сигнали.