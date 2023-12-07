Секретная база: OSINT-расследователь нашел место, где ВС РФ прячет вертолеты от ракет ВСУ (фото)

OSINT-расследователь отметил, что ВС РФ начали более искусно прятать вертолетные площадки. Одну из них перенесли на берег Азовского моря в 160 км от позиций ВСУ.

В курортной зоне на восточном побережье Крыма российское командование создало новую базу, куда переместило военные вертолеты разных типов. Базу начали строить осенью 2022 года, когда ВСУ выгнали оккупантов с правобережья Херсонщины и ракетные удары начали угрожать Чаплынке. О том, где сейчас прячутся российские воздушные суда, рассказал OSINT-расследователь с ником Tatarigami_UA в соцсети X (ранее — Twitter).

OSINT-расследователь отметил, что спутниковые фотографии дают возможность детально рассмотреть новую авиабазу ВС РФ, где в 2023 году появились военные вертолеты. База расположена в точке с координатами 45.89054, 34.89551 на Арбатской стрелке в Крыму. Расстояние до позиций ВСУ — около 160 км.

Расстояние от новой авиабазы ВС РФ до Днепра Фото: Google Maps

Ранее, в 2021 году, на месте авиабазы был пансионат "Волна", пояснил автор. На фото из космоса видно, что на берегу Азовского моря в пределах территории пансионата — обычная грунтовая площадка.

Местность для авиабазы до войны Фото: Tatarigami_UA

Осенью 2022 года, когда ВСУ начали освобождать Херсон, на этом участке началось строительство. Tatarigami_UA раздобыл почти десяток спутниковых фотографий, на которых видно, как постепенно возводят вертолетные площадки.

Наконец, в мае 2023 года, здесь появились вертолеты. На фото можно насчитать девять воздушных судов: расследователь указывает, что это модели Ми-24, Ми-8, Ка-52 и, возможно, Ми-28. Также видно, что россияне здесь построили около 20 вертолетных площадок, которые готовы принять новые машины. Вокруг сохранились здания, в которых могут проживать пилоты, указал расследователь.

Новая авиабаза ВС РФ на Арабатской стрелке Фото: Tatarigami_UA

Автор предположил, что российские власти в первые дни октябрьского украинского наступления допустили, что придется переводить авиабазу Чаплинцы на большее расстояние от позиций ВСУ. Ранее на расстоянии 50 км от Днепра здесь стояло 12 воздушных судов.

Авиабаза РФ под Чаплинками в Херсонской области Фото: Tatarigami_UA

По словам Tatarigami_UA, ВС РФ начали более искусно прятать секретные базы, где хранят военную технику. При этом упомянул, что это особенно важно, учитывая прилеты по авиабазам под Бердянском и Луганском.

Ракетные удары ВСУ — детали

Отметим, 17 октября СМИ сообщили о прилетах по вертолетным площадкам ВС РФ под Бердянском и Луганском. На видео с места событий видно яркий пожар. Позже стало известно, что россияне могли потерять до 25 воздушных судов.

Генштаб ВСУ объяснил, чем именно нанесли удары — ракетами ATACMS, которые предоставил Пентагон. Сообщили, что таких ракет дали не более 20 ед. В США заявили, что может быть и больше, но об этом публично говорить не будут.

Напоминаем, 6 декабря в Конгрессе США заблокировали выделение средств на помощь Украине в войне с РФ. При этом Пентагон получил запрос на предоставление военной техники, которые усилят украинскую оборону. Ориентировочную стоимость этого запроса подсчитали эксперты Defence Express.