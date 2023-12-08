"Есть большая колода карт": экс-сотрудник СБУ назвал следующие цели спецслужб после Кивы (видео)

По словам бывшего работника спецслужб Ивана Ступака, СБУ определяет цели не по приоритетности, а исходя из своих возмжностей, так как не ко всем людям можно подобраться на расстояние выстрела.

Следующими целями Службы безопасности Украины могут стать бывшие украинские силовики, сотрудничающие с врагом, а также российские пропагандисты. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире национального телемарафона.

Почему выбрали Киву

По словам Ступака, Илья Кива явно не является главной приоритетной целью украинских спецслужб, однако СБУ ограничена в ресурсах, поэтому выбирается та цель, к которой можно подобраться.

"Мое личное предположение — тут была совокупность факторов, начиная с его предыдущий деструктивной деятельности, плюс текущая деструктивная деятельность. Он был довольно медийной персоной на российском телевидении, на "Рен-ТВ" выступал, подкидывал "инсайды". Плюс возможности. Я так понимаю, что у СБУ есть большая колода карт, из которой можно выбрать, но есть люди в супер приоритете, но они очень серьезно охраняются и есть риск получить неудачу. Есть люди, которые менее важны, но там и охраны меньше, поэтому их проще ликвидировать", — рассказал Ступак.

Следующая цель СБУ

По словам бывшего сотрудника СБУ, целью СБУ могут быть бывшие сотрудники силового блока, которые сотрудничают с росссийскими оккупантами.

"Сивкович (вице-премьер, ответственный за силовой блок в правительстве Николая Азарова) может быть, бывший глава МВД Захарченко может быть, бывший глава СБУ Якименко тоже может быть и там тра-та-та понеслось, то есть в зависимости от их участия. Вот, например, Сивкович, он принимал активное участие в полномасштабном вторжении… Он координировал деятельность бывшего начальника крымского управления СБУ по прозвищу "Дед". Я думаю, он один из кандидатов на получение счастливого билета", — отметил Ступак.

Кроме того, в эфире "Радио NV" он рассказал, что через какое-то время спецслужбы могут взять за известных медийных личностей, в том числе российских пропагандистов.

"Когда подкачают мышцы "сорвиголовы Малюка", я их так называю, то фокус внимания переместиться на известных пропагандистов. Например, это моя фантазия, Мардан, Соловьев, каналы типа "Тринадцатый", "бомберы", "Два майора", все, что угодно может быть", — предположил Ступак.

Также, по его мнению, одной из целей может быть Виктор Медведчук, а случайной жертвой может стать его жена — Оксана Марченко

"Думаю, что Оксана Марченко может оказаться рядом при ликвидации Виктора Медведчука. Она понимает, что может погибнуть, но она на это не подписывалась", — добавил Ступак.

Напомним, 7 декабря росСМИ сообщили, что в России умер экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Позже стало известно, что тело бывшего нардепа нашли в селе Супонево, а на месте происшествия работали экстренные службы. Смерть Кивы также подтвердили в ГУР.

Информацию о смерти Ильи Кивы подтвердили украинские источники. СМИ сообщали, что за ликвидацией экс-нардепа может стоять СБУ.