Видит себя на российском троне: эксперт объяснил, почему Шойгу стал опасным для Путина

Амбиции министра обороны РФ Сергея Шойгу проявлялись до начала полномасштабного вторжения в Украину. Он выбил для себя место №1 в партии "Единая Россия", рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу видит себя на месте российского президента Владимира Путина. Об этом он сообщил в эфире телеканала FREEДОМ.

"У Шойгу есть амбиции — он себя видит на российском троне вместо Путина", — сказал Александр Коваленко.

Он отметил, что амбиции Сергея Шойгу проявлялись до полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, когда тот едва ли не в ультимативном характере выбил для себя место №1 в партии "Единая Россия". Эксперт убежден, что у Шойгу были достаточно серьезные политические амбиции.

Кроме этого, силовые структуры, входящие в состав Министерства обороны Российской Федерации, создавали околополитические силы и пытались выбиваться на региональном и государственном уровнях во время выборов в политическую жизнь. По словам Коваленко, под контролем оборонного ведомства РФ находится основной силовой блок — армия.

"Да, есть Росгвардия, есть "кадырки", но это все не сопоставимо даже с учетом того, что сейчас будут планомерно усиливать их средней и легкой бронированной техникой и передавать им танки. Это не тот потенциал, который есть у существующей регулярной армии", — пояснил он.

Коваленко отметил, что Сергей Шойгу становится "все более опасным для Путина", даже больше, чем был основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Эксперт считает, что Владимир Путин может жалеть из-за того, что согласился устранить его.

Напомним, 2 ноября политические эксперты рассказали Фокусу, что министр обороны РФ Сергей Шойгу является лояльным к президенту РФ Владимиру Путину. Они считают, что Шойгу не может быть самостоятельной политической фигурой.

26 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что война в Украине продолжится до 2025 года. По его словам, в течение двух лет Россия якобы планирует достичь "поставленных целей".