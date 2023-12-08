Выбивают ВСУ КАБами с позиций: Defense Express оценило ситуацию на левом берегу Херсонщины

ВС РФ начинают бояться, что украинская сторона будет расширять плацдарм на других участках левобережья. Сейчас Силы обороны держатся в лесном массиве вблизи Крынок.

Силы обороны на левом берегу Днепра на Херсонщине удерживают позиции, а ВС РФ пытаются выбить их забрасывая авиабомбами. Об этом рассказал "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Наши подразделения получают плацдармы, расположенные вблизи Крынок и дальше на восток. В полосе от 3 до 8 км противник не может контролировать этот участок и наши морские пехотинцы удерживают их в чрезвычайно сложных условиях. Следует понимать, что враг прежде всего эффективно использует сейчас КАБы пытаясь выбить наши подразделения", — пояснил эксперт.

Згурец отметил, что Силы обороны также держатся в лесном массиве вблизи села Крынки.

"Прежде всего, это немножко на запад, там начинается лесной массив, где как раз главные стрелковые столкновения. Также сейчас враг начинает опасаться того, что украинская сторона будет расширять плацдарм в других участках, в частности на востоке от Херсона, на левом берегу. В любом случае наш контингент на левом берегу выполняет свои задачи удерживая силы противника", -сказал Сергей Згурец.

В сводке Генштаба ВСУ на утро 8 декабря подтверждают, что ВСУ держат занятые позиции на Херсонщине.

"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ проводят атаки малыми группами в лесном массиве возле Крынок, и что в бой бросают новые группы морской пехоты.

Ранее сообщалось, что геолоцированные кадры от 30 ноября, 1 и 3 декабря подтвердили, что Силы обороны вступали в бой с российскими солдатами в поселке Белогрудовое. Это подтверждает, что украинские защитники заняли новую позицию на острове Белогрудый к юго-западу от Херсона.