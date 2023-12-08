"Из-за условий в тюрьмах Украины": Финляндия отказала в экстрадиции неонациста Петровского

Киеву в экстрадиции соучредителя российской ДШРГ "Русич", которая воюет в Украине, отказали, сообщают в местных СМИ. ЕСПЧ признал, что условия в украинских тюрьмах нарушают третью статью Конвенции по правам человека.

Верховный суд Финляндии немедленно освободил соучредителя российской ДШРГ "Русич", неонациста Яна Петровского. Суд сослался на статью Европейской конвенции по правам человека — ему в украинском заключении могут угрожать пытки, а это нарушение. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

"Финляндия не может согласиться на экстрадицию подозреваемого россиянина Воислава Тордена (под таким именем Петровский заехал в Финляндию — ред.) в Украину из-за "условий в украинских тюрьмах". Европейский суд по правам человека признал, что они нарушают третью статью Конвенции по правам человека.

"Согласно статье, никто не может быть подвергнут пыткам, обращению или наказанию бесчеловечным или унижающим достоинство способом", — говорится в решении.

В то же время, как говорится в сообщении, в Финляндии Петровский не будет немедленно освобожден, хотя согласно решению Верховного суда больше нет условий для его содержания под стражей для обеспечения возможной экстрадиции.

"По словам адвоката Хейкки Лампела, Тордена теперь переведут из тюрьмы Вантаа в пограничную службу", — говорится в сообщении Helsingin Sanomat.

Ранее пограничная служба сообщила Иммиграционной службе Финляндии, что вид на жительство Петровского-Тордена будет аннулирован, его депортируют и запретят въезд в страну. О своих дальнейших действиях по этому поводу иммиграционная служба Финляндии еще не сообщила.

Прокуратура Украины инкриминирует Петровскому участие в террористических преступлениях в 2014-2015 годах в Донецкой и Луганской областях. Ему грозит от 8 до 15 лет колонии.

В Финляндии по запросу Украины Петровского задержали в августе 2023 году. Это произошло в аэропорту Хельсинки, когда он собирался вылететь в Ниццу. Впоследствии стало известно, что в Финляндию он заехал под именем Воислав Торден. Благодаря учебе его жены в этой стране он оформил себе вид на жительство.

Петровский находится под санкциями ЕС и США, но они наложены на его настоящее имя.

Напомним, 25 августа 2023-го стало известно, что полиция Финляндии арестовала гражданина России Яна Петровского, которого подозревают в совершении террористических актов в городах Донецк и Луганск в период с 2014 по 2015 год.

Как оказалось, Ян Петровский был задержан еще месяц назад. На момент задержания он был помещен в "Центр содержания мигрантов" в Финляндии. Причина его задержания называется "нарушение миграционного законодательства" шенгенской зоны.