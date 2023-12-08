Уничтожение истребителя Су-24М возле Змеиного: в Британии назвали оружие, которым атаковали ВСУ

Российская и украинская стороны продолжают нести регулярные потери боевых самолетов. Противовоздушная оборона существенно ограничивает эффективность тактической авиации, рассказали в британской разведке.

5 декабря украинские военные сбили российский истребитель Су-24М над черным морем с помощью ракеты "земля-воздух". Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

Над Черным морем возле острова Змеиный украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик, вероятно, ракетой "земля-воздух". В оборонном ведомстве Британии отметили, что с лета 2023 года Российская Федерация выполняет ударные миссии высокого риска направленные против Змеиного острова.

В британской разведке рассказали, что остров стал символом украинского сопротивления, тогда как Россия пытается продемонстрировать, что может направлять свою силу в Черном море. В результате уничтожения российского Су-24М мог погибнуть экипаж борта, состоявший из двух человек.

Разведка отметила, что российская и украинская стороны продолжают нести регулярные потери боевой авиации. В целом противовоздушная оборона продолжает существенно ограничивать эффективность тактической авиации.

ВСУ сбили российский истребитель Су-24М: что известно

5 декабря ВСУ сбили российский самолет Су-24М над Черным морем в районе острова Змеиный. По информации СМИ, оба пилота бомбардировщика погибли, тогда как самолет мог быть сбит из системы Patriot.

6 декабря западные эксперты сообщили, что факт уничтожения украинской ПВО российского бомбардировщика над Черным морем может указывать на новые усилия Украины по срыву российских ударов по целям в западной части страны.

Напомним, 6 декабря в Воздушных силах рассказали, что сбивание российского истребителя Су-24М стало подарком на день рождения командира зенитной ракетной батареи Павла. В частности, он заказал "такой подарок" на свой праздник.