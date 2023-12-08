Еще один носитель "Калибров": РФ переместила корабль "Туча" в Черное море, — OSINT (фото)

Россия держит в Черном море флотилию из четырех ракетных кораблей, каждый из которых способен запустить по восемь крылатых ракет. Один из этих кораблей преодолел полторы тысячи километров, рассказал OSINT-расследователь.

5 декабря малый ракетный корабль (МРК) "Туча" проекта 22800 "Каракурт" заметили в порту в Новороссийске на черноморском побережье РФ. Судно завершили строить в июне 2023 года, затем по суше, рекам и каналам доставили в Азовское и Черное моря. Спутниковые фотографии флотилии кораблей-носителей "калибров" показал OSINT-расследователь с ником MT_Anderson в соцсети X (ранее — Twitter).

На фотографиях, которые опубликовал MT_Anderson, можно разглядеть четыре российских МРК в трех точках в Черном море. В частности, корабль "Аскольд" 2 декабря был в бухте возле Судоремонтного завода "Залив" в Севастополе, корабль "Циклон" тогда же увидели в бухте Севастополя, два корабля — "Туча" и "Амур" — заметили 5 декабря в порту Новороссийска. Особое внимание привлек корабль "Туча" — его очертания заметны на фотографии №2.

Три спутниковые фотографии с изображениями МРК флота России Фото: Twitter / MT Anderson

Расследователь отметил, что МРК "Туча" построили на Зеленодольском судостроительном заводе, расположенном в глубине России на реке Волга. Чтобы доставить его в Черное море, россияне вынуждены были тянуть его через реку Волга, Волго-Донской канал, кое-где — по суше. Отметим, новому ракетному кораблю пришлось преодолеть около 1,6 тыс. км. Благодаря этим усилиям, пишет автор, РФ получила еще одно судно, способное выпустить залп в восемь крылатых ракет "Калибр".

Ориентировочный маршрут, по которому доставляли носитель "калибров" в Черное море Фото: Google Maps

Корабли РФ — детали

Отметим, представитель ВМС ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук отметил, что корабль "Циклон", который также является носителем "калибров", до сих пор ни разу не запускал ракет. Поэтому офицер предположил, что, возможно, проект "Каракурт" не оправдал надежды и пока используют исключительно для противовоздушной обороны. По его мнению, "это вызывает удивление".

Малые ракетные корабли проекта 228000 "Каракурт" начали выпускаться в РФ с 2015 года. Судно способно запустить восемь ракет "Калибр" или "Оникс", также имеет пушки и зенитно-ракетные системы. Выпускается четырьмя судостроительными заводами: "Ленинградский судостроительный завод Pella" (в 800 км от Украины, "Зеленодольский судостроительный завод" (в 900 км), "Амурский судостроительный завод и "Восточная верфь" (в 6 тыс. км).

Между тем в сентябре 2023 года дальнобойные ракеты ВСУ попали по верфи судоремонтного завода в Севастополе и повредили два военных корабля, которые стояли в сухих доках. После этого, как писали СМИ, россияне постарались перебазировать большую часть флота подальше от Крыма, например, в порт Новороссийска.

Напоминаем, OSINT-расследователи нашли новую вертолетную площадку, на которую РФ переместила военные вертолеты, чтобы уберечь от удара ракет ВСУ. Между тем в декабре представители оккупационной российской власти заявили, что якобы отбили массовую атаку украинских морских дронов.