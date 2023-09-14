Удары по флоту РФ в Крыму: в ISW оценили последствия атаки для Кремля

Сухой док станет временно неработоспособным, пока РФ не уберут все обломки от ракеты, считают аналитики. Степень повреждения ремонтных мощностей "Севморзавода" неизвестна.

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Ночью 13 сентября Вооруженные силы Украины нанесли ракетные удары по временно оккупированному Севастополю в Крыму. В результате атаки были повреждены вражеский десантный корабль, подводная лодка и портовая инфраструктура. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 13 сентября.

По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, ракеты попали в судоремонтный завод "Севморзавод" и повредили ремонтные сооружения и два российских судна. В Минобороны РФ заявили, российская противовоздушная оборона перехватила семь из десяти крылатых ракет, однако признали, что ракеты поразили два корабля, которые находились на ремонте в сухом доке.

Пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что во время удара не было российских ракетоносцев, однако разведка не знает, какая подводная лодка находилась в сухом доке.

Аналитики считают, что уничтожение двух судов приведет к тому, что сухой док перестанет быть работоспособным, пока РФ не уберет обломки, что может занять определенный промежуток времени. Сейчас степень повреждения ремонтных мощностей завода неизвестна.

После ракетного удара оккупационные власти Крыма сообщили о поврежденных жилых домах и ранениях нескольких десятков человек, однако не было никакой информации о том, были ли ранены военные РФ. Российский пропагандист Владимир Соловьев возмутился из-за ракетного удара и заявил о необходимости ответного удара по западным предприятиям, которые производят ракеты, которые, вероятно, ВСУ использовали во время удара.

"Призыв Соловьева к эскалации с Западом является шаблонной риторикой для его внутренней аудитории, но не отражает никакой фактической позиции Кремля по этому вопросу", — отметили аналитики.

В ISW добавили, что российские военные обеспокоены тем, что удар Украины может быть предвестием активизации кампании по возвращению Украиной временно оккупированного Крыма.

Обстрел Севастополя: что известно

В ночь с 12 на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе крылатые ракеты нанесли удары по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе. В результате атаки были повреждены два вражеских судна — дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

РосСМИ сообщили, что в результате атаки погибли два человека и ранения получили еще 26. Однако позже медиа со ссылкой на собственные источники в руководстве Севастопольского морского завода им. Серго Орджоникидзе заявили, что никто из сотрудников не погиб и не пострадал.

В Воздушных силах намекнули, что удар мог быть нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow / SCALP-EG. В частности, командующий Воздушных сил Николай Олещук отметил, что в Севастополе "штормит", и российские оккупанты "оправляются от ночного хлопка".

Напомним, появились спутниковые снимки завода до и после ракетного обстрела. На снимках видны повреждения одного из российских судов. Также на Севастопольском морском заводе зафиксированы значительные повреждения.