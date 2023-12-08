"Лидеры ЕС ответственные": Украине помогут, если Венгрия заблокирует поддержку, — СМИ

По данным журналистов, один из представителей руководства ЕС заявил, что в Европе понимают, насколько жизненно важна поддержка Киева.

Представители Европейского Союза отдают себе отчет в том, насколько "экзистенциальна" финансовая помощь Украине, и обещают соблюсти свои обязательства. Хотя заявления венгерского премьера Виктора Орбана идут вразрез с общей позицией евроблока. Об этом в пятницу, 8 декабря, заявил высокопоставленный представитель ЕС, передает Sky News.

В преддверии заключительного в этом году саммита лидеров ЕС в Брюсселе, который пройдет через неделю, власти Венгрии выдвинули угрозы наложить вето на предложение других стран ЕС выделить 50 млрд евро Киеву до 2027 года и начать переговоры о вступлении в ЕС.

"Мы знаем, насколько это экзистенциально. Европейские лидеры — ответственные люди, по меньшей мере 26 из них", — высказал свое мнение неназванный представитель ЕС, участвующий в подготовке к саммиту.

По его словам, упомянутые представители евроблока будут придерживаться взятых на себя обязательств.

Украина в ЕС: что будет если Орбан наложит вето?

В том случае, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложит вето на пересмотр долгосрочного бюджета ЕС, представитель евроблока перечислил возможные обходные пути.

Во-первых, страны могут увеличить помощь в рамках двусторонних отношений с Киевом. (Хотя это более сложный и дорогостоящий вариант, чем если бы средства выделили из общей казны).

Во-вторых, могут выделить меньшую сумму на ближнесрочную перспективу и без дополнительных согласований и пересмотра (в рамках которого предлагается около 60 млрд евро для нового финансирования Украины, миграции и пр.)

Напомним, что, по словам польского политика Дональда Туска, Виктор Орбан занял открыто пророссийскую позицию.

Также сообщалось, что в Европарламенте раскритиковали шантаж Орбана, назвав позицию Венгрии обменом денег на принципы.