"Обмен денег на ценности": в Европарламенте раскритиковали шантаж Орбана

Европарламент не может поставить себя в безвыходную ситуацию относительно помощи Киеву на фоне того, как Конгресс США отклонил предложение главы Белого дома Джо Байдена по поддержке воюющей страны.

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Европейский союз не может допустить, чтобы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использовал шантаж в отношении других стран. Обмен средств на принципы является неприемлемым. Об этом заявил вице-голова группы социалистов и демократов в Европарламенте Педро Маркес, передает The Guardian.

"Это момент выбора для ЕС. Это тревожный сигнал для лидеров, что мы не можем продолжать позволять шантажировать себя со стороны какого-то авторитарного лидера, — заявил Маркес.

Согласно его высказыванию, Европарламент не может позволить себе оказаться в трудном положении относительно помощи Украине, особенно в контексте отклонения Конгрессом США предложения президента Джо Байдена о поддержке нашей страны.

"С моей точки зрения, также неприемлемо, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что в конце следующей недели Орбан добился своего и получил свои 30 миллиардов евро в обмен на то, чтобы ЕС продолжил оказывать помощь Украине. Все просто: мы не можем обменивать деньги на ценности. Это неприемлемо", — добавил Маркес.

По данным издания, предупреждение, высказанное вице-председателем группы социалистов и демократов в Европарламенте, было произнесено перед запланированной встречей президента Франции Эммануэля Макрона с Виктором Орбаном в Париже. Предполагается, что Макрон попытается убедить последнего в том, что блокирование начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС может подорвать стратегию союза в противостоянии диктатору Владимиру Путину.

В частности Маркес считает, что ЕС должен отказаться от правила относительно единогласной поддержки расширения союза.

"Когда вы вступаете в ЕС, это означает, что вы являетесь демократической страной. Думаю, мы не предполагали, что демократия может быть коррумпирована изнутри", — сказал он.

Заявления Орбана относительно Украины

Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан 26 ноября заявил, что Украина не способна победить РФ на поле боя. Как считает политик, в начале стратегия Запада заключалась в финансировании украинцев, чтобы они смогли нанести поражение оккупантам. Однако сейчас, по его словам, стало очевидно, что Москва "не проигрывает".

Агентство Bloomberg 22 ноября сообщило, что Орбан предложил сажать в тюрьму оппонентов. По мнению журналистов, за 13 лет пребывания у власти премьер Венгрии создал самую мощную пропагандистскую машину в Европе.

Орбан также угрожает заблокировать политику ЕС по помощи Украине. Согласно премьер-министру Виктору Орбану, решение относительно финансирования Украины и введения дополнительных санкционных механизмов против России следует отложить до проведения "стратегической дискуссии".

Напомним, в США раскритиковали позицию Орбана по Украине. По словам американского дипломата Дэвида Прессмана, Будапешт процветает благодаря членству в ЕС и НАТО, однако при этом игнорирует интересы своих союзников.