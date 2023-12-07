"Обмін грошей на цінності": у Європарламенті розкритикували шантаж Орбана

Європарламент не може поставити себе в безвихідну ситуацію щодо допомоги Києву на тлі того, як Конгрес США відхилив пропозицію глави Білого дому Джо Байдена щодо підтримки країни, що воює.

Related video

Європейський союз не може допустити, щоб прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовував шантаж щодо інших країн. Обмін коштів на принципи є неприйнятним. Про це заявив віце-голова групи соціалістів і демократів у Європарламенті Педро Маркес, передає The Guardian.

"Це момент вибору для ЄС. Це тривожний сигнал для лідерів, що ми не можемо продовжувати дозволяти шантажувати себе з боку якогось авторитарного лідера, — заявив Маркес.

Згідно з його висловлюванням, Європарламент не може дозволити собі опинитися у скрутному становищі щодо допомоги Україні, особливо в контексті відхилення Конгресом США пропозиції президента Джо Байдена про підтримку нашої країни.

"З моєї точки зору, також неприйнятно, щоб у когось склалося враження, що наприкінці наступного тижня Орбан домігся свого і отримав свої 30 мільярдів євро в обмін на те, щоб ЄС продовжив надавати допомогу Україні. Усе просто: ми не можемо обмінювати гроші на цінності. Це неприйнятно", — додав Маркес.

За даними видання, попередження, висловлене віце-головою групи соціалістів і демократів у Європарламенті, було виголошено перед запланованою зустріччю президента Франції Еммануеля Макрона з Віктором Орбаном у Парижі. Передбачається, що Макрон спробує переконати останнього в тому, що блокування початку переговорів з Україною щодо вступу до ЄС може підірвати стратегію союзу в протистоянні диктатору Володимиру Путіну.

Зокрема Маркес вважає, що ЄС має відмовитися від правила щодо одностайної підтримки розширення союзу.

"Коли ви вступаєте в ЄС, це означає, що ви є демократичною країною. Думаю, ми не припускали, що демократія може бути корумпована зсередини", — сказав він.

Заяви Орбана щодо України

Керівник уряду Угорщини Віктор Орбан 26 листопада заявив, що Україна не здатна перемогти РФ на полі бою. Як вважає політик, на початку стратегія Заходу полягала у фінансуванні українців, щоб вони змогли завдати поразки окупантам. Однак зараз, за його словами, стало очевидно, що Москва "не програє".

Агентство Bloomberg 22 листопада повідомило, що Орбан запропонував саджати до в'язниці опонентів. На думку журналістів, за 13 років перебування при владі прем'єр Угорщини створив найпотужнішу пропагандистську машину в Європі.

Орбан також погрожує заблокувати політику ЄС щодо допомоги Україні. Згідно з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, рішення щодо фінансування України та запровадження додаткових санкційних механізмів проти Росії слід відкласти до проведення "стратегічної дискусії".

Нагадаємо, у США розкритикували позицію Орбана щодо України. За словами американського дипломата Девіда Прессмана, Будапешт процвітає завдяки членству в ЄС і НАТО, однак при цьому ігнорує інтереси своїх союзників.