Украина продолжит попытки забрать неонациста из ДШРГ "Русич" из Финляндии, — Генпрокурор

В Офисе Генпрокурора сообщили, что в течение всего 2023 года в различные государства были направлены 125 запросов на экстрадицию. Однако удовлетворены были лишь 20 из них.

В Офисе Генпрокурора отреагировали на отказ Финляндии передать Украине неонациста из ДШРГ "Русич" Яна Петровского, подозреваемого в военных преступлениях. О последующих действиях рассказал заместитель начальника отдела международно-правовой помощи Офиса Генерального прокурора Андрей Гулкевич в эфире телемарафона.

По его словам, Украина продолжает искать пути задержания и выдачи этого подозреваемого, коим он остается с точки зрения законодательства.

Гулкевич заявил, что обязанность преследования таких лиц предусмотрена, в частности, Конвенцией Совета Европы о предотвращении терроризма 2005 года, которая также действует для Финляндии.

Он отметил, что в течение всего 2023 года Офис Генпрокурора направил в различные государства 125 запросов на экстрадицию. Однако удовлетворены были лишь 20 из них, 15 отклонены, а остальные еще рассматриваются.

Гулкевич сказал, что чаще всего Украине отказывают в экстрадиции из-за активных боевых действий, которые ведутся на ее территории. Иногда международные партнеры считают, что Украина не сможет обеспечить подозреваемым надлежащие условия содержания.

Прокурор заявил, что предполагаются все усилия, чтобы увеличить количество экстрадиций военных преступников в Украину.

"Офис Генерального прокурора активно участвует в разработке законодательных изменений относительно условий содержания. В частности, недавно Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект, обеспечивающий права лиц, которые будут переданы в Украину для отбывания наказания, — отметил Андрей Гулкевич.

Напомним, 25 августа 2023-го стало известно, что полиция Финляндии арестовала гражданина России Яна Петровского, которого подозревают в совершении террористических актов в городах Донецк и Луганск в период с 2014 по 2015 год.

8 декабря 2023 года стало известно, что Финляндия отказала в экстрадиции неонациста Петровского. Киеву в экстрадиции соучредителя российской ДШРГ "Русич", которая воюет в Украине, отказали, сообщают в местных СМИ. ЕСПЧ признал, что условия в украинских тюрьмах нарушают третью статью Конвенции по правам человека.