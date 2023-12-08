Пограничники Финляндии задержали неонациста из РФ, которого суд решил не выдавать Украине, — СМИ

По информации журналистов, вероятно, соучредителя ДШРГ "Русич" Яна Петровского вывезут из страны. Финляндия не согласилась на экстрадицию подозреваемого в Украину из-за "условий в тюрьмах".

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Соучредителя российской ДШРГ "Русич", неонациста Яна Петровского, которого в пятницу, 8 декабря, освободили из тюрьмы несмотря на просьбу Украины экстрадировать его, задержали финские пограничники. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

По информации издания, пограничная служба Финляндии забрала Петровского из тюрьмы. Вероятно, его вывезут из страны.

Из-за условий в украинских тюрьмах: Финляндия отказала в экстрадиции Петровского

Напомним, ранее издание Helsingin Sanomat сообщило, что Верховный суд Финляндии решил немедленно освободить Петровского, ссылаясь на статью Европейской конвенции по правам человека. Киеву отказали в экстрадиции боевика, ведь ему якобы могут угрожать пытки в украинском заключении.

"Финляндия не может согласиться на экстрадицию подозреваемого россиянина Воислава Тордена (под таким именем Петровский заехал в Финляндию — ред.) в Украину из-за "условий в украинских тюрьмах". Европейский суд по правам человека признал, что они нарушают третью статью Конвенции по правам человека", — говорится в решении.

В то же время, как говорится в сообщении, в Финляндии Петровский не будет немедленно освобожден, хотя согласно решению Верховного суда больше нет условий для его содержания под стражей для обеспечения возможной экстрадиции.

Ранее пограничная служба сообщила Иммиграционной службе Финляндии, что вид на жительство Петровского-Тордена будет аннулирован, его депортируют и запретят въезд в страну.

Кто такой Ян Петровский?

Ян Петровский — радикальный националист, который был одним из командиров группировки "Русич", воевавшей с украинскими войсками в Луганской и Донецкой областях в 2014-2015 годах. Петровский входил в отряд "Бэтмен", сначала воевал в Луганске, а затем участвовал в боях за донецкий аэропорт. При этом Петровский жил с 2004 года в Норвегии, в 2017 году его лишили вида на жительство в этой стране и депортировали.

По сведениям журналистов, эта группировка оборудовала в подвалах Машинститута застенки, под разными предлогами похищала мирных жителей, некоторых из них казнили и забивали до смерти. Даже в самой ЛНР члены ДБР "Бэтмен" были объявлены садистами и убийцами.

Петровский является главарем ДШРГ "Русич" после того, как Мильчаков был ранен во время боев под Харьковом в 2022 году. Первым главарем банды был садист Алексей Мильчаков.

Он также участвовал в сирийской войне в составе ультраправой группировки, воевавшей на стороне режима диктатора Башара Асада.

Напомним, 25 августа Украина начала процедуру экстрадиции Петровского с ДШРГ "Русич". В Офисе генерального прокурора рассказали о мерах, которые принимают в отношении Яна Петровского с ДШРГ "Русич", которого отыскали в Финляндии.

Ранее, 22 сентября прошлого года Фокус писал о том, что неонацисты ДШРГ "Русич" призывают россиян пытать и казнить украинских военнопленных. Российские солдаты, по мнению соратников Алексея Мильчакова, могут за деньги передавать родственникам информацию о месте захоронения украинцев.