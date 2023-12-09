Украина готовит бригады к новым наступательным и оборонительным операциям, – Кулеба

По словам главы МИД, пауза в военных действиях позволит России "отряхнуться от потерь и проблем", с которыми она столкнулась в Украине, и начать новое наступление.

Силы обороны Украины готовятся к контрнаступательным и оборонительным операциям, так как любая пауза на поле боя предоставит Российской Федерации возможность перегруппироваться и накопить силы для новой агрессии. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Wall Street Journal от 8 декабря.

В публикации говорится, что Россия не проявляет никаких признаков отказа от своей первоначальной цели по захвату Украины. По словам Кулебы, в таких условиях пауза в боевых действиях будет выгодна стране-агрессору.

"Единственным результатом будет то, что Россия отряхнется от потерь и проблем, с которыми она столкнулась в Украине, и предпримет новое нападение. Мы готовим наши бригады для новых контрнаступательных и оборонительных операций", — сказал министр.

Как отмечают аналитики, подготовка украинских сил к оборонительным действиям, в частности строительство фортификационных сооружений, не означает, что война окончена. Так, на недавней встрече министров иностранных дел НАТО некоторые дипломаты напомнили, что в первые дни полномасштабной войны большинство наблюдателей прогнозировали долгую борьбу.

"Теперь мы должны напомнить себе, что это будет долгая война", — сказал один из дипломатов.

Западные стратеги считают, что лучший сценарий заключается в том, что следующий год станет годом восстановления украинских сил. По их словам, есть надежда на то, что ограниченное количество украинских солдат сможет сдержать ВС РФ, предоставив странам НАТО время подготовить новых украинских военных, а также нарастить производство и поставки оружия для Украины.

Напомним, 8 декабря глава эстонской разведки Антс Кивисельг заявил, что Россия увеличила интенсивность боевых действий и пытается вернуть инициативу на фронте. По его словам, несмотря на старания российских военных в течение последней недели, на линии фронта не произошло значительных изменений.

По данным СМИ от 8 декабря, новое контрнаступление Украина сможет начать не ранее 2025 года. Западные дипломаты и военные стратеги отметили, что летнее контрнаступление завершилось лишь незначительным смещением линии фронта. При этом Украина столкнулась с проблемой в поставках помощи от США и Европы из-за внутриполитических споров.