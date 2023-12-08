Россия пытается вернуть инициативу на фронте, — эстонская разведка

По информации эстонской разведки, Россия перегруппировывает свои войска для более интенсивного контрнаступления в ближайшие недели.

Россия увеличила интенсивность боевых действий и пытается вернуть инициативу на фронте. Об этом на брифинге рассказал глава эстонской разведки Антс Кивисельг, пишет ERR.

В разведке сообщают, что ситуация в Украине становится напряженной из-за роста интенсивности боевых действий. Однако несмотря на старания российских военных в течение последней недели, на линии фронта не произошло значительных изменений.

Свое внимание враг сосредоточил в районе Авдеевки, где продолжаются самые интенсивные бои. По словам главы эстонской разведки, если раньше Россия использовала в контрнаступлении тактику пехотных штурмов, то теперь они обстреливают украинские позиции с дальнего расстояния.

Собственно, из-за этого украинским подразделениям сложнее перегруппировываться, создавать и укреплять свои позиции.

Такую тактику российские военные используют и на других участках фронта, в частности на Бахмутском и Марьинском направлениях. Впрочем там они тоже не достигли значительного прогресса.

Кроме того, РФ начала перегруппировывать свои войска, что означает о возможном более интенсивном контрнаступлении в ближайшие недели.

Антс Кивисельг также отметил большие потери в российской армии за неделю — около 10 тысяч раненых или убитых лиц.

Тем временем украинские военные удерживают два плацдарма над Днепром — возле Крынок и Поймы. Такая ситуация на фронте заставила оккупантов увеличить свое присутствие на этом направлении. Впрочем из-за несогласованности действий российская армия понесла потери.

Ситуация на Авдеевском направлении

По словам офицера ВСУ Сергея Цехоцкого, оккупанты систематически наносят удары по украинским позициям. Они используют как ударные БПЛА, так и разведывательные беспилотники. Военные говорят, что всю войну не было видно таких интенсивных боев.

Из-за такой ситуации на фронте многие военные РФ отказываются участвовать в боях и идти на штурмы. Однако их все равно заставляют запугивая и угрожая.

Дорогу, которая ведет к Авдеевке, оккупанты систематически атакуют FPV-дронами. Кроме того, во время штурмов они используют много пехоты. Несмотря на это, они отмечают неудачи и пытаются компенсировать это интенсивными обстрелами позиций ВСУ.

Стоит отметить, что из-за сложной ситуации на Авдеевском направлении родственники оккупантов обратились к Путину и пожаловались на условия, в которых воюют российские военные.

В частности, военные РФ рассказывают своим родственникам, что "ходят по трупам" и их бросают в окопы с ранениями как легкой, так и средней тяжести.