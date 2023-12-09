Украина эвакуировала из сектора Газа еще 39 своих граждан, – ГУР (фото, видео)

По информации украинской разведки, в ноябре этого года из сектора Газа удалось вывезти 145 украинцев. Миссию по спасению граждан осуществили ГУР и МИД Украины.

В пятницу, 8 декабря, Украине удалось эвакуировать из Сектора Газа еще 39 своих граждан. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Украины в Telegram.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского 8 декабря 2023 года из сектора Газа эвакуированы еще 39 граждан нашего государства — женщин и детей", — заявили в ведомстве.

Сообщается, что миссию по спасению украинцев осуществили ГУР и МИД Украины. В разведке подчеркнули, что определяющими в реализации спасательной миссии стали усилия, приложенные послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком.

"Успешная эвакуация наших граждан из зоны конфликта стала возможной благодаря скоординированным и четким действиям сотрудников украинской спецслужбы и дипломатов", — отметили в ГУР.

В ведомстве также сообщили, что всего в ноябре этого года Украина смогла эвакуировать из сектора Газа 145 своих граждан.

Напомним, 7 ноября началась эвакуация украинцев из Сектора Газа. Граждан вывозили через пункт пропуска "Рафах" на египетской границе. По словам посла Украины в Египте Николая Нагорного, по состоянию на 1 ноября, в списках эвакуируемых числилось 358 человек.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко 24 ноября сообщил, что всего в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывести из Газы 259 человек. Дипломат выразил благодарность Египту, Израилю, Катару и другим партнерам за их поддержку.