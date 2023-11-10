"Украина вас бросила": Россия пугает украинцев и предлагает свою "эвакуацию" из сектора Газа, — ГУР
По информации разведки, в обмен на возможность якобы эвакуации из сектора Газа россияне хотят, чтобы украинцы дали интервью для российского информационного агентства.
Россия проводит информационную операцию против украинцев, которые находятся в секторе Газа, чтобы дискредитировать наше государство. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
По информации ГУР, граждане Российской Федерации звонят украинцам, которые сейчас находятся в секторе Газа, и "распространяют среди них панические настроения, используя фейковые месседжи".
В частности оккупанты спекулируют такими фразами "Украина вас бросила", "спасения больше не будет", "Россия готова вас эвакуировать".
Россия предлагает свою "эвакуацию": детали
В обмен на возможность якобы эвакуации из сектора Газа россияне хотят, чтобы украинцы дали интервью для российского информационного агентства.
"Подробнее о содержании интервью или возможных вопросах так называемые "спасатели" не говорят ничего", — отмечают в сообщении.
В Главном управлении разведки отмечают, что Москва стремится "воспользоваться обострением базовых потребностей человека в условиях вооруженного конфликта", чтобы перейти к следующему этапу кампании по дискредитации Украины.
"А именно — создать соответствующие пропагандистские материалы для дальнейшей трансляции выгодной агрессору лжи", — добавили в ГУГ.
В управлении призвали сограждан в секторе Газа сообщать обо всех случаях телефонного шантажа, провокаций и запугивания со стороны неизвестных россиян.
"Украина как государство делает все возможное для спасения наших граждан", — отмечается в сообщении.
Эвакуация первой группы украинцев из сектора Газа
Напомним, об эвакуации первой группы граждан Украины 7 ноября сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. В частности, разрешение на эвакуацию из сектора Газа получил 101 украинец, еще 367 человек получили разрешение на эвакуацию из Израиля. В посольстве Украины в Египте отмечали, что ситуация является нестабильной и эвакуация продлится несколько дней.
Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина эвакуировала из сектора Газа 43 украинца и помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы.
Также 7 ноября резидент Молдовы Майя Санду поблагодарила президентов Украины и Румынии в помощи с эвакуацией 36 молдавских граждан.