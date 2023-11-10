"Украина вас бросила": Россия пугает украинцев и предлагает свою "эвакуацию" из сектора Газа, — ГУР

По информации разведки, в обмен на возможность якобы эвакуации из сектора Газа россияне хотят, чтобы украинцы дали интервью для российского информационного агентства.

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Россия проводит информационную операцию против украинцев, которые находятся в секторе Газа, чтобы дискредитировать наше государство. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По информации ГУР, граждане Российской Федерации звонят украинцам, которые сейчас находятся в секторе Газа, и "распространяют среди них панические настроения, используя фейковые месседжи".

В частности оккупанты спекулируют такими фразами "Украина вас бросила", "спасения больше не будет", "Россия готова вас эвакуировать".

Россия предлагает свою "эвакуацию": детали

В обмен на возможность якобы эвакуации из сектора Газа россияне хотят, чтобы украинцы дали интервью для российского информационного агентства.

"Подробнее о содержании интервью или возможных вопросах так называемые "спасатели" не говорят ничего", — отмечают в сообщении.

В Главном управлении разведки отмечают, что Москва стремится "воспользоваться обострением базовых потребностей человека в условиях вооруженного конфликта", чтобы перейти к следующему этапу кампании по дискредитации Украины.

"А именно — создать соответствующие пропагандистские материалы для дальнейшей трансляции выгодной агрессору лжи", — добавили в ГУГ.

В управлении призвали сограждан в секторе Газа сообщать обо всех случаях телефонного шантажа, провокаций и запугивания со стороны неизвестных россиян.

"Украина как государство делает все возможное для спасения наших граждан", — отмечается в сообщении.

Эвакуация первой группы украинцев из сектора Газа

Напомним, об эвакуации первой группы граждан Украины 7 ноября сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. В частности, разрешение на эвакуацию из сектора Газа получил 101 украинец, еще 367 человек получили разрешение на эвакуацию из Израиля. В посольстве Украины в Египте отмечали, что ситуация является нестабильной и эвакуация продлится несколько дней.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина эвакуировала из сектора Газа 43 украинца и помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы.

Также 7 ноября резидент Молдовы Майя Санду поблагодарила президентов Украины и Румынии в помощи с эвакуацией 36 молдавских граждан.