"Україна вас кинула": Росія лякає українців та пропонує свою "евакуацію" із сектору Гази, — ГУР

За інформацією розвідки, в обмін на можливість нібито евакуації із сектору Гази росіяни хочуть, щоб українці дали інтерв’ю для російського інформаційного агентства.

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Росія проводить інформаційну операцію проти українців, які перебувають у секторі Гази, аби дискредитувати нашу державу. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією ГУР, громадяни Російської Федерації телефонують українцям, котрі наразі перебувають у секторі Гази, та "поширюють серед них панічні настрої, використовуючи фейкові меседжі".

Зокрема окупанти спекулюють такими фразами "Україна вас кинула", "порятунку більше не буде", "Росія готова вас евакуювати".

Росія пропонує свою "евакуацію": деталі

В обмін на можливість нібито евакуації із сектору Гази росіяни хочуть, щоб українці дали інтерв’ю для російського інформаційного агентства.

"Детальніше про зміст інтерв’ю чи можливі запитання так звані "рятівники" не кажуть нічого", — зазначають у повідомленні.

В Головному управлінні розвідки наголошують, що Москва прагне "скористатись загостренням базових потреб людини в умовах збройного конфлікту", щоб перейти до наступного етапу кампанії з дискредитації України.

"А саме ― створити відповідні пропагандистські матеріали для подальшої трансляції вигідної агресору брехні", — додали в ГУГ.

В управлінні закликали співгромадян у секторі Гази повідомляти про всі випадки телефонного шантажу, провокацій та залякування з боку невідомих росіян.

"Україна як держава робить усе можливе для порятунку наших громадян", — наголошують в повідомленні.

Евакуація першої групи українців із сектору Гази

Нагадаємо, про евакуацію першої групи громадян України 7 листопада повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Зокрема, дозвіл на евакуацію із сектору Гази отримав 101 українець, ще 367 осіб отримали дозвіл на евакуацію з Ізраїлю. В посольстві України в Єгипті зазначали, що ситуація є нестабільною та евакуація триватиме декілька днів.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна евакуювала із сектору Гази 43 українця та допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.

Також 7 листопада резидентка Молдови Мая Санду подякувала президентам України та Румунії в допомозі з евакуацією 36 молдовських громадян.