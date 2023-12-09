Новые детали смерти Кивы: имя подружки и тайное фото из ресторана, — источники (фото)

Украинские спецслужбы три месяца следили за экс-нардепом Ильей Кивой, пояснили в ГУР. Во время слежки фотографировали места, где он бывает, и людей, с которыми встречается.

9 декабря стали известны подробности последних дней жизни экс-нардепа Ильи Кивы, который погиб от двух огнестрельных ранений в Подмосковье. В частности, его подружкой оказалась бывшая украинская журналистка, с которой он начал отношения еще в довоенные времена. Кроме того, опубликованы кадры из ресторана, где побывал предатель незадолго до смерти. О личности подружки рассказали в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ", показав соответствующие совместные фотографии фигурантов. Фотографии из ресторана опубликовал журналист Сергей Иванов на странице Facebook.

В анонимном канале "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на собственные неназванные источники рассказали, что имя сожительницы Кивы — Татьяна Поп. Поп — украинская журналистка, лицо которой угадывается на фотографии, размещенной в заметке. Рядом — для сравнения, еще одно фото женщины на фоне рекламного баннера российского ресурса.

Илья Кива и Татьяна Поп, встреча в ресторане Фото: ВЧК-ОГПУ Экс-украинская журналиста Татьяна Поп Фото: Из открытых источников

Отметим, Татьяна Поп — уроженка Закарпатской области, которую Ужгородский областной суд осудил на 12 лет за коллаборационизм и глорификацию российских военных. Во времена деятельности в Украине участвовала в шоу "Холостяк", затем перебралась в РФ и снималась в ряде других местных проектов. Во время Революции Достоинства поддерживала экс-президента Виктора Януковича. До сих пор поддерживает работу Youtube-канала, в котором распространяет кремлевские нарративы о российской войне.

Татьяна Поп демонстрирует поддержку президенту РФ Владимиру Путин Фото: zakarpattya

Находясь в РФ, Поп имела личные отношения с Ильей Кивой, которые начались еще в Украине, указывают авторы сообщения. Также предполагают, что именно она может быть тем человеком, который общался с российскими следователями и рассказывал им о привычках экс-нардепа прятаться для записи пропагандистских видео.

Между тем журналист Иванов разместил фотографии, которые получил, по его словам, от собственных источников в ГУР Минобороны. На фотографиях — визит Ильи Кивы в ресторан "Пушкин" в Москве. Утверждают, что украинские спецслужбы следили за ним три месяца.

Илья Кива в ресторане в Москве Фото: Facebook / Сергій Іванов

Смерть Ильи Кивы — детали

Отметим, о гибели экс-нардепа Кивы стало известно 6 декабря — его нашли мертвым в снегу в коттеджном городке под Москвой. Позже чрезвычайное происшествие признали власти РФ — сообщили, что мужчина застрелен двумя выстрелами — в голову и грудь. Подружка погибшего рассказала, что он имел привычку выходить подальше от людей, когда записывал прокремлевские видео. По одной из версий, именно тогда его и подстерегли.

Анонимные источники журналистов в СБУ рассказали, что за смертью Кивы стоят украинские спецслужбы. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что за ним и другими предателями следят и признал, что такие люди не нужны ни РФ, ни Украине.

Илья Кива — бывший нардеп от партии ОПЗЖ, который в первые дни вторжения РФ поддержал нападение врага, говорится в статье на портале ОО "Рух ЧЕСНО". После этого он сложил мандат народного избранника, перебрался в Россию и регулярно начал записывать видео, в которых вел российскую пропаганду. По обвинению в государственной измене в Украине его осудили на 14 лет тюрьмы.

Напоминаем, в ГУР рассказали о состоянии здоровья жены главы Кирилла Буданова, которую отравили вместе с другими разведчиками. Также в ведомстве предупредили, что украинцев ждет тяжелая зима, и объяснили почему.