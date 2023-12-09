Зашли ли ВС РФ в Авдеевку: что известно о непрерывном штурме города на Донбассе

Российские войска продолжают штурм Авдеевки. Перед армией оккупантов стоит задача — захватить территорию до Нового года, либо — до старта президентских выборов.

ВС РФ беспрерывно штурмуют Авдеевку и установили несколько дедлайнов — захватить территорию до Нового года, либо — до старта президентских выборов в марте 2024 года. 9 декабря эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что российские оккупанты якобы зашли с нового направления и захватили часть дачного сектора на востоке города. В Генштабе ВСУ эту информацию не подтверждали.

Фокус собрал, что известно о тяжелых боях под Авдеевкой.

Есть продвижение

Как утверждает Репке, войска РФ смогли войти в Авдеевку с северо-востока и захватили часть дачного поселка, где расположены очистные сооружения.

"Российские войска вошли в Авдеевку с другого направления, захватили при этом часть дачного сектора на востоке. Украинские силы ведут бой с оккупантами с помощью танков, которым, по крайней мере, пришлось отступить от одного из захваченных зданий", – сообщил Репке.

В Институте по изучению войны (ISW) 7 декабря заметили продвижения российских оккупантов в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки. Аналитики изучили геолокационные кадры, на которых якобы видны подразделения российских 87-го и 1487-го полков (1-й армейский корпус "ДНР"), 10-го танкового полка (3-й армейский корпус, Западный военный округ) и диверсионно-штурмовой бригады "ветераны", действующие в указанном направлении.

Российские военкоры распространяли данные, что оккупантом якобы удалось продвинуться к югу от авдеевской свалки, в районе коксохимического завода и возле Первомайского и к востоку от Авдеевки. Аналитики Института отмечали, что подтверждений этому нет.

По информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 9 декабря 2023 года, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага. ВС РФ не оставляют попыток окружить Авдеевку. Силы обороны успешно отбили 35 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

Россия в свою очередь сосредоточила на Авдеевском направлении более 40 тысяч оккупантов, как сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"На Авдеевском направлении сейчас действует около 40 тысяч человек, даже немного больше. Враг несет значительные потери: если в среднем посчитать, то около 300-400 человек в сутки. Российские террористы пока не уменьшают активность своей пехоты. Авдеевка и Марьинка – наибольшее количество столкновений, горячее всего", – рассказал он.

По словам офицера "Легиона Свободы", майора МВД Максима Морозова, самой критической точкой остается промышленная зона вблизи Авдеевского коксохимического завода. Россияне постоянно наносят массированные авиационные и артиллерийские удары. Ситуацию осложняет морозная погода.

"Промзона — это ворота в Авдеевку, а потому довольно важный объект", — говорил военнослужащий. По его словам, коксохим на 100% находится под контролем ВСУ.

Эвакуировали людей

9 декабря, по словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, из укрытия Авдеевского коксохимического завода, удалось эвакуировать 12 человек в более безопасный регион.

"Осталось 12 человек, это гражданские, часть из них работала в подрядных организациях, которые по договору работали на коксохиме. Они знали, какие там укрытия есть. И потому они попросились", — рассказал он.

Барабаш сообщил, что было очень сложно уговорить людей на эвакуацию, они не хотели уезжать.

"После вывода, уже месяц, видимо, как вывели всех работников коксохима, эти люди отказались эвакуироваться с завода и оставались. Их сначала было 17, потом мы троих уговорили, еще потом двоих. По состоянию на вчера их было 12, сейчас удалось всех уговорить, всех вывезли. Пока с эвакуированными работают психологи", — добавил Барабаш.

Аналитики ISW сообщали, что российская армия якобы получила задачу захватить Авдеевку и Купянск до президентских выборов в РФ, которые пройдут в марте 2024 года. Эксперты считают, что "Кремль использует заявление Путина для убеждения большой группы избирателей о том, что российские военные поддерживают действующего президента".

При этом военные эксперты Алексей Гетьман предполагает, что дедлайн по захвату Авдеевки, который поставило военное руководство РФ перед армией — середина декабря. А военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что первый дедлайн — Новый год, второй — президентские выборы.

"Третья волна наступления, куда более мощная, чем предыдущие две, может состояться до конца декабря, уже в течение ближайших недели – двух", — сообщил эксперт.

По словам военнослужащего 59-й бригады Сергея Цехоцкого, город штурмуют пророссийские боевики "Л/ДНР", уголовники из отрядов "Шторм-Z" и мобилизованные с низкой подготовкой, которых отправляют в постоянные пехотные атаки малыми группами. Оккупанты пытаются выполнить поставленную задачу "любой ценой". А тех, кто не хочет идти в бой — запугивают и шантажируют.

Фокус ранее писал, что пограничники из отряда "Сталевий кордон" и под Сватово в Луганской области выбили россиян из окопов на одном участке фронта.

Также Фокус сообщал, что 15 ноября OSINT-аналитики отметили, что ВС РФ попытались проникнуть на коксохим с помощью танков. На видео, снятом на месте событий, российский танк обезвредили противотанковой ракетой.