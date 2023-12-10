Россияне стремятся перехватить инициативу на фронте в Украине до выборов президента РФ - ISW (карта)

Киев, по мнению аналитиков Института изучения войны, по собственному желанию решил значительно сократить свои контрнаступательные операции еще до начала наступлений российских оккупационных подразделений.

Российские захватчики стремятся перехватить инициативу на фронте на территории Украины до выборов президента России в марте 2024 года. Об этом говорится в отчете Института изучения войны от 9 декабря.

Аналитики отметили, что оккупанты сейчас ведут наступательные операции вдоль большей части линии фронта, в частности в направлении Авдеевки и вблизи Бахмута. Кроме того, российские подразделения организуют непрерывные наземные атаки в западной части Запорожской области.

"Нынешний темп боевых действий свидетельствует, что российские силы пытаются восстановить инициативу как минимум с середины ноября 2023 года", — говорится в отчете.

Американские аналитики предположили, что российское командование, возможно, также пыталось довести украинское контрнаступление до кульминации или обеспечить, чтобы Силы обороны Украины не сумели возобновить его в начале зимы. По их мнению, время событий свидетельствует о том, что Киев по собственному желанию решил значительно сократить свои контрнаступательные операции еще до начала штурмов российских оккупационных подразделений.

В отчете специалисты отметили, что остается непонятным, создадут ли нынешние российские наступательные операции определенные условия для достижения войсками РФ значительных успехов в ближайшем будущем. Сложные погодные условия, вероятно, замедлили темпы продвижения оккупантов вдоль большей части линии фронта, увеличили их потери и еще больше подорвали моральное состояние российских солдат. Скорость российских потерь вдоль всей линии фронта в Украине, вероятно, указывает на то, что для подготовки к более масштабным зимним операциям российские силы не накапливают неиспользованные резервы.

Основные усилия Россия, как говорится в отчете, прилагает для захвата восточной Украины. Оккупанты стремятся захватить остальную часть Луганской области и продвижение на запад к восточной Харьковской области и окружение северной части Донецкой области.

Напомним, 9 декабря обозреватель отметил, что войска России готовятся захватить новые населенные пункты, если проиграют Авдеевку. По мнению Александра Коваленко, российская армия готовит третий штурм города и хотела бы оккупировать ее до Нового года.