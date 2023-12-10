"Будут бросать камни": в случае войны Бельгия удержится меньше суток, — экс-командующий

По словам бывшего командующего Сухопутными войсками Марка Тисы, в армии огромный дефицит боеприпасов. Армию финансировали по остаточному принципу.

Генерал в отставке Марк Тис, экс-командующий Сухопутными войсками 2017-2019 годов, заявил, что у бельгийской армии не хватит боеприпасов даже на сутки боевых действий. Об этом он сказал в интервью VRT Canvas.

По словам генерала, Западу и Бельгии в частности надо срочно активизировать оборонительные усилия.

"Если сегодня здесь начнется война, бельгийской армии придется начать бросать камни через несколько часов, потому что у нас на большее не хватит боеприпасов", — говорит Марк Тис.

В бельгийской армии существует огромный дефицит снарядов. Когда Тис возглавлял Сухопутные войска, то на год бюджет для приобретения боеприпасов составлял всего 15 млн евро. Сейчас его увеличили до 150 млн евро в год, но по словам Тиса, если надо будет воевать от 30 до 60 суток, то на оружие нужно будет 5-7 млрд евро.

По мнению генерала, Западу надо быть внимательным из-за "сил", которые там действуют. Во Франции было доказано, что Марин Ле Пен спонсировалась Россией, а Служба военной безопасности и Государственная охрана предупреждают, что надо остерегаться от вмешательства в выборы.

Комментируя угрозу РФ для Европы Марк Тис сказал, что Москва и Пекин имеют свое видение мирового порядка, которое отлично от Западного. В случае проигрыша Украины, РФ может пойти дальше. Поляки могут оказаться правыми в своих оценках, что у НАТО есть 3 года для подготовки к столкновению с Россией. Запад должен немедленно реагировать, считает генерал, а также продолжать поддерживать Украину.

После завершения холодной войны в Бельгии постоянно сокращали расходы на оборону. Если в 1980-х на армию выделяли 3% от ВВП, то в 2017 бюджет сократили до 0,88%. С 2020 года есть тенденция к росту бюджета.

Напомним, 5 декабря в Бельгии заявили, что Украина получит истребители F-16 не ранее 2025 года.

27 октября СМИ писали, что Бельгия передала ВСУ тысячи новых боеприпасов для танков Leopard 1.