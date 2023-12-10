В украинской армии засветился польский самоходный миномет Rak (фото)

Украина еще в апреле заказала в Польше 3 комплекта минометов Rak. Машины построены на БТР Rosomak.

На вооружении Вооруженных сил показали польский самоходный миномет RAK в составе 44-й отдельной механизированной бригады. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба 10 декабря.

В рамках рубрики "обличчя Перемоги" военные рассказали о бойце с позывным "Супер". Он командир миномета и является главным сержантом. Сфотографировали военного на фоне польского самоходного миномета RAK на базе БТР Rosomak, пишет информационный портал "Тиск".

Военный на фоне Rak

5 апреля руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик объявил, что Украина приобретет:

150 БТР Rosomak;

3 комплекта самоходных минометов Rak;

100 ПЗРК Piorun.

Одна батарея минометов состоит из 8 минометов, 4 командирских машин, 3 транспортных машин для транспортировки боекомплекта, 2 разведывательных и 1 ремонтной. В "АрміїInform" писали, что пока неизвестно, какой именно комплект могла закупить Украина. Возможно, речь идет только о самоходных минометах.

Основные характеристики самоходного миномета M120K Rak

Основные характеристики самоходных минометов Rak:

дальность выстрела — 12 км;

система наведения — полулазерная;

боекомплект — 46 мин;

возможность поражения одной целью несколькими минами;

скорострельность — 6-8 выстрелов в минуту.

Напомним, 26 ноября в Генштабе показали украинский бикалиберный миномет калибра 30-мм и 40-мм.

8 ноября в ГУР рассказали о самоходных минометах Scorpion, которые поступили на вооружение военных.