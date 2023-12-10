"Нужна синергия": как ВС РФ обгоняют ВСУ в производстве FPV-дронов (видео)

По словам волонтера Сергея Стерненко, оккупанты имеют вертикаль, в рамках которой Минобороны РФ и волонтеры производят дроны и инфраструктуру к ним. В Украине же такой кооперации нет, что является угрозой для Сил обороны.

Украинская армия первой начала использовать на поле боя FPV-дроны. Российские войска не только учатся у ВСУ, но и начали системно производить такие беспилотники. Об этом рассказал украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко в своем ролике.

По словам Сергея Стерненко, они уже передали украинским защитникам около 20 тысяч FPV-дронов. Такой тип вооружения доказал свою эффективность на фронте и они имеют большой потенциал для развития. Дроны позволили поражать цели оккупантов и живую силу за линией соприкосновения. Поэтому в РФ начали системно решать вопрос наличия FPV-дронов в ВС РФ.

Оккупанты начали:

создавать учебные центры для операторов FPV-дронов;

частично локализовать производство;

разрабатывать различные модели дронов — от самолетоподобных до дронов со сбросами;

Самолетоподобный дрон-камикадзе Фото: скриншот

Стерненко отмечает, что процесс активно поддерживается и стимулируется Министерством обороны РФ. Россияне научились делать ретрансляторы для усиления сигнала FPV-дрона, а также начали устанавливать в беспилотник инфракрасную камеру. Это позволяет действовать ночью. По словам волонтера, в Украине тоже работают над такими дронами.

В российской армии создают отдельные подразделения как с дронами, так и для борьбы с ними. В Силах обороны есть только отдельные роты беспилотников, но этого, по мнению Стерненко, недостаточно для кардинального изменения ситуации. Также в украинской армии нужна отдельная доктрина применения дронов-камикадзе.

"Российские дроны создают серьезную проблему для нашей армии. Кроме уничтожения техники и ударов по нашим военным, постоянное применение FPV-дронов останавливает практически всю логистику, эвакуацию и тому подобное. Проблема FPV-дронов будет только расти, потому что россияне масштабируют производство и закупают десятки, а то и сотни тысяч дронов в Китае", — рассказывает Стерненко.

Проблема, по словам Сергея Стерненко, еще и в том, что в Украине развитием дронов занимаются в основном волонтеры и фонды. Оккупанты близки к тому, чтобы перегнать ВСУ в сфере беспилотников из-за инвестиций больших ресурсов и работы волонтеров, фондов и Минобороны.

"У россиян закупками дронов занимаются волонтеры и Министерство обороны, у нас Министерство обороны не занимается закупками FPV. Этим занимается Минцифры, но как вы понимаете, даже финансовые ресурсы у нас меньше", — продолжает Стерненко.

По его словам, в Украине нет скоординированной работы Минобороны, Минцифры и Командования Вооруженных сил. Сейчас от государства только Минцифры покупает дроны. Между тем оккупанты уже начали использовать FPV-дроны на море.

Напомним, Фокусу специалист по связи, РЭБ и разведке Сергей "Флеш" рассказал о том, как ВСУ будут бороться с FPV-дронами оккупантов.

10 декабря FPV-дроны уничтожили российский БТР с системой РП-377.