До 100 тысяч: ветеран предложил отправить на фронт еще одну категорию мужчин

Работники Нацполиции, ГБР, НАБУ, НАПК, Фискальной службы и таможни проходили физподготовку, медкомиссию, имеют базовые навыки владения оружием. Эти граждане имеют определенный уровень в отличие от обычного гражданского мобилизованного, рассказал экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий.

Военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий предложил отправить на фронт украинских правоохранителей. Об этом он сообщил в интервью ТСН.ua.

"Нам действительно надо во время войны 250 тысяч полицейских в тылу? Не слишком ли много людей охраняют наш правопорядок? Я не хочу сказать, что надо их всех на фронт. Конечно, правопорядок нужен", — сказал Дикий.

По его словам, если бы сейчас отправили всю полицию на фронт, то завтра бы "мы бы имели проблему выйти из дома". Дикий считает, что 250 тысяч правоохранителей в тылу — много, тогда как "50 или 100 тысяч вполне можно было бы забрать на фронт". Это можно было бы сделать в случае уменьшения ведомствам квоты на бронирование работников.

Евгений Дикий отметил, что в качестве примера привел Нацполицию, поскольку ее сотрудников больше всего, однако еще есть ГБР, НАБУ, НАПК, Фискальная служба, таможня, — всего около полумиллиона человек. Работники этих структур проходили физподготовку, медкомиссию, имеют базовые навыки владения оружием. В результате они имеют базовый уровень в отличие от обычного гражданского мобилизованного.

Напомним, экс-командующий Аэромобильных (десантно-штурмовых) войск Украины, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Иван Якубец заявил, что для армии пехота является незаменимой, тогда как техника, оружие, артиллерия только помогают им. По его словам, люди не могут постоянно находиться на переднем фронте, поскольку им нужно отдыхать и лечиться.

Ранее сообщалось, что вручение повестки не означает то, что мужчину сразу заберут на фронт. Поскольку сначала происходит уточнение данных, медосмотр, после чего выдается мобилизационное распоряжение, а дальше человека отправляют на обучение.