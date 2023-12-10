Бойцов 3-й ОШБр вывели из-под Бахмута: куда их отправили

Бойцы 3-й ОШБр находились под Бахмутом почти год. Им удалось освободить от врага более 20 квадратных километров.

Бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады вывели из-под Бахмута Донецкой области в начале декабря. Об этом сообщила пресс-служба бригады в комментарии "Украинской правде".

"После почти года тяжелых боев под Бахмутом в начале декабря Третья отдельная штурмовая бригада вышла из изнурительного участка фронта на восстановление, чтобы стать самым технологичным подразделением в Украине", — сообщили в бригаде.

В 3-й ОШБр рассказали, что в результате удачных боевых операций бойцам удалось освободить более 20 квадратных километров на Бахмутском направлении из 250 квадратных километров, которые Вооруженные силы Украины деоккупировали за время контрнаступления.

Обучение 3-й ОШБр: что известно

Сейчас украинские военные из бригады находятся на масштабных тренировкам, доукомплектации и слаживании из-за создания новых подразделений в структуре 3-й ОШБр и вступлением в ее ряды новых бойцов.

Бригада проводит масштабную рекрутинговую кампанию, тогда как подготовка бойца проходит в несколько этапов:

первый этап (тестовая неделя) — в течение семи дней граждане могут проверить себя, получить боевые знания в военной области и почувствовать атмосферу армейской жизни;

второй этап (доподготовка перед Курсом молодого бойца) — новобранцы проходят обучение по тактико-специальной подготовке, парамедицине, военной топографии и ориентировании на местности, Инженерно-саперному и минно-взрывному делу и совершенствуют физическую форму;

третий этап (Курс молодого бойца) — бойцы получают теоретические и практические знания по огневой, тактической подготовке и медицине, усваивают азы саперного дела, спецсвязи, топографии, преодолевают испытания на психологическую устойчивость и физическую выносливость.

В пресс-службе 3-й ОШБр добавили, что после прохождения КМБ рекрутов принимают в ряды бригады и направляют на слаживание в свое подразделение. После этого бойцов могут отправить на передовую для выполнения боевых задач.

Напомним, 23 ноября заместитель командира 3-й ОШБр, майор Родион Кудряшов заявил, что украинские военные удерживают инициативу на переднем крае Бахмутского направления. По его словам, ВСУ и ВС РФ пытались улучшить свое тактическое и оперативное положение.

19 ноября командир 1 штурмового батальона, 3 ОШБр ВСУ Петр "Ролло" Горбатенко сообщил, что в армию нужно призывать не 50-летних мужчин, которые имеют хронические заболевания, а 18-20-летних мужчин, даже если они студенты.