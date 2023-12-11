Мобилизация в Украине: ветеран АТО назвал готовую к фронту категорию мужчин

По словам командира роты в батальоне "Айдар" Евгения Дикого, работники Нацполиции, ГБР, НАБУ, НАПК, Фискальной службы и таможни проходили физподготовку, медкомиссию, имеют базовые навыки владения оружием. Эти граждане имеют определенный уровень в отличие от обычного гражданского мобилизованного.

Украина имеет значительный мобилизационный потенциал. На фронт можно отправить, по крайней мере, 50 или 100 тысяч украинских правоохранителей. Об этом сообщил военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий в интервью ТСН.ua.

По его словам, сейчас правопорядок охраняют слишком много людей, которые имеют соответствующую физическую подготовку, проходили медкомиссию и получили базовые навыки владения оружием.

"Нам действительно нужно во время войны 250 тысяч полицейских в тылу? Не много ли людей охраняют наш правопорядок? Я не хочу сказать, что надо их всех на фронт. Конечно, правопорядок нужен. И если бы мы забрали всю полицию на фронт, тогда завтра у нас были бы проблемы, чтобы выйти из дома. Но, извините меня, 250 тысяч — это много. Вот я думаю, что 50 или 100 тысяч вполне можно было бы забрать на фронт", — подчеркнул ветеран АТО.

Дикий высказал мнение, что для решения этого вопроса достаточно лишь уменьшить квоту на бронирование для правоохранительных ведомств.

"Я привел в пример Национальную полицию, потому что их больше всего. Но на самом деле кроме них еще есть ГБР, НАБУ, НАПК, фискальная полиция, таможня. Это те структуры, где все работники по определению проходят физподготовку, медкомиссию, владеют хотя бы базовыми навыками владения оружием", — уточнил военный аналитик.

Экс-командир роты в батальоне "Айдар" добавил, можно легко и оперативно отправить на фронт от 50 до 100 тысяч человек, которые уже обладают базовым уровнем навыков мобилизованного.

Напомним, экс-командующий Аэромобильных (десантно-штурмовых) войск Украины, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Иван Якубец заявил, что для армии пехота является незаменимой, тогда как техника, оружие, артиллерия только помогают им. По его словам, люди не могут постоянно находиться на переднем фронте, поскольку им нужно отдыхать и лечиться.

Ранее сообщалось, что вручение повестки не означает то, что мужчину сразу заберут на фронт. Поскольку сначала происходит уточнение данных, медосмотр, после чего выдается мобилизационное распоряжение, а дальше человека отправляют на обучение.