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Военный Фокус Российско-украинская война

Удерживают позиции: ВСУ отбили остров на левом берегу Днепра, — ISW (карты)

Мария Бобра
Фото: Генштаб ВСУ | ВСУ удержат позиции на левом берегу Днепра

По данным американских аналитиков, под Крынками продолжаются бои. Силам обороны удалось расширить контролируемую территорию на этом направлении.

Украинские силы обороны продолжают отражать атаки российских военных в Донецкой и Луганской областях. На левом берегу Днепра украинские военные удерживают позиции и наносят удары по оккупантам. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) за 10 декабря.

Ситуация в Луганской области

Военные РФ продолжали наступать вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, однако без успехов. Тем временем Силы обороны отбили семь атак на Купянском направлении вблизи Синьковки, Петропавловки и Новоселовского.

На Лиманском направлении украинские военные отбили пять атак: возле Макеевки, Тернов и Серебрянского лесничества. В сухопутных войсках Вооруженных сил Украины заявляют, об уменьшении количества обстрелов РФ 9 декабря на этих направлениях, из-за неблагоприятных погодных условий.

Российские источники заявляли, что украинские военные провели успешные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Между тем в Минобороны РФ сообщали, что 9 и 10 декабря отбили атаки возле Синьковки, Торского и в районе Серебрянского леса.

Фото: ISW

Ситуация в Донецкой области

В Институте изучения войны отмечают, что за прошедшие сутки российские военные без успеха осуществили наземные атаки к северо-востоку от Бахмута 10 декабря. По информации украинского Генштаба, возле Веселого были отбиты атаки оккупантов. Между тем российские милблогеры заявляют, что военные РФ смогли захватить 10 позиций и продвинулись до 3,5 км и пытаются захватить населенный пункт.

Также 10 декабря оккупанты продолжали наступать на запад и юг от Бахмута и продвинулись на север от Хромового. Кроме того, опубликованные 9 декабря видеозаписи с геолокацией показывают, что российские военные войска продвинулись на север и юго-восток от Богдановки.

По информации Генштаба ВСУ, украинские Силы обороны отбили 14 атак вблизи Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Минобороны России заявляло, что отбили украинские атаки возле Клещиевки и Северного.

Фото: ISW

В ISW заявляют, что оккупанты 10 декабря продолжили наступать под Авдеевкой и продвинулись на восток от Степного.

По информации российских милблогеров, оккупанты продвинулись в Степное, к северу от Авдеевского коксохимического завода и в промзону Авдеевки и атаковали в направлении Новокалиново.

К востоку от Новобахмутовки украинские военные отбили 39 атаку российских войск. В администрации Авдеевки говорят, что оккупанты систематически атакуют украинские позиции возле Авдеевки, независимо от погодных условий.

Фото: ISW

Также войска РФ продолжили наступление на запад и юго-запад от Донецка и продвинулись в Марьинку. В частности, вблизи Марьинки, Победы, Новомихайловки и на юго-восток от Угледара украинские Силы обороны отбили 14 вражеских атак.

Южная ось

В района границы Донецко-Запорожской области оккупанты безуспешно продолжали наземные атаки. В Институте изучения войны не увидели никаких визуальных доказательств недавнего продвижения России в районе границы этих областей.

Тем временем украинские военные отбили две атаки возле Старомайорского. В Министерстве обороны России сообщали, что российские войска отбили украинскую атаку вблизи Новодонецкого.

Фото: ISW

На западе Запорожья оккупанты достигли неподтвержденных успехов. 9 декабря российские источники утверждали, что военные РФ продвинулись на один километр и оттеснили украинские силы с позиций между Работиным и Новопрокоповкой.

По информации Генштаба, украинские военные отбили три вражеские атаки к западу от Роботино и вблизи Новопокровки.

Тем временем на левом берегу Херсонской области украинские военные продолжили наземные операции. Силы обороны удерживают позиции на левом берегу Днепра и наносят удары по российским позициям.

Фото: ISW

Российские военные блогеры заявляли о боях под Крынками и то, что украинские силы захватили новые позиции на острове Большой Потемкин. Впрочем, в Институте изучения войны заявляют, что украинские защитники уже контролируют весь остров.

Напомним, в России заявили об установлении российского флага в Марьинке. Сообщалось, что сейчас штурмовые группы РФ якобы закрепляются и усиливают свои позиции.

Между тем военные 10 декабря сообщали, что российские военные истощились под Первомайским, но готовятся к новому масштабному удару.