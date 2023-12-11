Британия передаст Украине минно-поисковые корабли класса Sandown: чем они помогут

Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию морских возможностей. Украина сможет трансформировать свой военно-морской флот, сделать его более совместимым с западными союзниками и НАТО.

Великобритания передаст Украине два минно-поисковых корабля класса Sandown. Об этом сообщили на сайте британского правительства 11 декабря.

В Британии заявили, что блокада РФ в Черном море продолжает влиять на украинскую экономику, поскольку страна уменьшила способность перевозить важные экспортные товары. Укрепление морского потенциала ВСУ, а именно противодействие угрозе от российских морских мин, поможет восстановить морской экспорт Украины.

Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию морских возможностей, которая окажет поддержку для Украины. В частности, это будет долгосрочно, чтобы помочь Украине трансформировать свой военно-морской флот, сделать его более совместимым с западными союзниками и НАТО и укрепить безопасность в Черном море.

"Эти минно-поисковые корабли предоставят Украине важный потенциал, который поможет спасти жизни на море и открыть важные экспортные маршруты, которые были сильно ограничены после того, как Путин начал свое незаконное полномасштабное вторжение", — сказал министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

По его словам, новая морская коалиция будет тесно сотрудничать с Военно-морскими силами Украины и Минобороны для развития ряда возможностей, в том числе и быстрого развития морских сил в Черном море, продолжение развития Корпуса морской пехоты Украины и речных патрульных кораблей для защиты прибрежных районов и внутренних водных путей.

Напомним, 23 октября в Военно-морских силах Украины сообщили, что два украинских противоминных корабля "Черкассы" и "Чернигов" участвуют в учениях Joint Warrior 23-II, которые проходили в пределах британских территориальных вод.

15 ноября стало известно, что Великобритания передавала Украине экспериментальное вооружение. В частности, Украина уже получила новейшие ЗРК Terrahawk Paladin от компании MSI, которые запустили в производство только в январе.