"Обстановка ухудшилась": ВС РФ вошли в Новомихайловку, — DeepState (карта)

Колонны оккупантов заезжают на восточные окраины села. Украинские военные уничтожают врага, однако оборона усложняется, рассказали аналитики.

Возле Новомихайловки Донецкой области ухудшается ситуация. Об этом сообщили аналитики DeepState в Telegram 11 декабря.

"Обстановка ухудшилась до такого, что пида**ькие колонны уже заезжают на восточные окраины села", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что украинским военным удается уничтожать врага, однако дальнейшая оборона осложняется тем, что линия боевого соприкосновения была стабильна более года, в частности с тех пор как десантники спасли обвал полосы в 15 километров, которая посыпалась из-за осложнений в обороне.

"За длительное время разведка обеих сторон уже знает где чьи СП и ВОПы, но за счет насыщения артиллерией с лета к*цапы смогли разобрать значительную часть наших позиций", — сообщили в DeepState.

Новомихайловка Донецкой области

Кроме этого, аналитики рассказали, что на западных окраинах Марьинки два оккупанта якобы подняли флаг РФ.

"Появилось видео, где два ур*да подняли флаг на западных окраинах Марьинки, на этот раз несколько севернее, чем прошлый. За город продолжаются тяжелые бои, кацапы применяют как и колонны техники, так и тактику малых групп", — заявили аналитики DeepState.

Они добавили, что сейчас уточняется линия соприкосновения, однако факт продвижения врага — присутствует.

Марьинка Донецкой области

Напомним, 4 декабря аналитики DeepState сообщили, что российские военные вводили новые резервы, которые позволяли удерживать высокую интенсивность боев. Ситуация на фронте оставалась напряженной.

10 декабря росСМИ сообщили, что российские военные якобы подняли флаг РФ в Марьинке Донецкой области. По информации журналистов, оккупанты якобы закрепляются, усиливают позиции и ведут разведку ближайшей лесополосы и поселка Георгиевка.