Российские войска бросили на штурм Авдеевки редкий БТР-90 "Росток" (видео)

БТР "Росток" — это первая российская разработка бронетранспортера со времен развала СССР. Машина хранилась в музее на Кубинке и существует в единичных экземплярах.

Украинские военные во время оборонительных действий под Авдеевкой разбили российскую колонну техники. Среди потерянных машин был замечен редкий БТР-90 "Росток". Об этом стало известно из видео 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Бойцы ВСУ разбили оккупантов во время штурмовых действий в районе Красногоровки. Среди бронетехники обозреватели идентифицировали БТР-90 "Росток", который был брошен. Также рядом с бронетранспортером стоит сильно поврежденный броневик АМН-590951.

Видео зафиксировано на временно оккупированной территории. Поэтому россияне имеют возможность эвакуировать БТР-90 "Росток", если его не поразят беспилотником. Первое появление "Ростока" на фронте было зафиксировано в октябре 2023 года.

Для России БТР-90 является первой разработкой после развала СССР. Его создал "Горьковский автомобильный завод" в 1994 году. В РФ приняли на вооружение "Росток" в 2008 году, а серийное производство планировали начать в 2011 году. Серийное производство не началось из-за изменения концепции вооружений Сухопутных войск. К тому же начались работы над другим БТР, который сейчас известен под названием БТР-82А. Машина получилась дешевле и эффективнее "Росток".

БТР-90 в музее в Кубинке

Известно, что всего было изготовлено несколько образцов БТР-90. Они хранились в музее в Кубинке, вероятно, оттуда и сняли машины для боевых действий. Особенностью БТР-90 является возможность разворачиваться на месте, потому что колеса могут поворачиваться в разные стороны. Подвеска 8 колес независимая, а коробка передач гидромеханическая.

Напомним, 10 декабря стало известно, что ВСУ уничтожили российский БТР с системой РЭБ РП-377.

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